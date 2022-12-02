Жителям Алтая рассказали, что нужно делать в первую очередь при симптомах гриппа и ОРВИ

Заболевшие могут быть заразными от 1 до 7 дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Зима – время сезонных заболеваний. В минздраве Алтайского края рассказали, что делать, если появились симптомы болезни, похожие на ОРВИ (грипп, COVID-19 и другие).

Симптомы болезни

Симптомы заболевания, вызываемого вирусом гриппа A (H1N1) похожи на те, которые наблюдаются при сезонном гриппе - высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита.

Также у многих бывает диарея (жидкий стул) и рвота.

К врачу следует обращаться, если есть следующие симптомы:

– затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха,

– боли или чувство тяжести в груди или в брюшной полости,

– ломота в теле,

– внезапное головокружение,

– спутанность сознания,

– сильная или устойчивая рвота.

Кроме того, если симптомы ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем, также необходимо посетить врача.

Похожие симптомы наблюдаются и при других ОРВИ, в том числе при COVID-19.

Кто в группе риска

Высокие риска тяжелого течения болезни есть у следующих людей:

– беременные женщины,

– люди 65 лет и старше,

– дети до 5 лет,

– люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (такими как астма, диабет, сердечные заболевания),

– люди со сниженным иммунитетом (например, принимающие иммуносупрессивные (стероиды, цитостатики) препараты, ВИЧ-инфицированные).

Больные люди могут быть заразными от 1 до 7 дней после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными дольше.

Чтобы не заразить других людей нужно соблюдать простые правила:

– Прикрывайте рот и нос носовым платком (салфеткой), когда вы чихаете или кашляете. После использования выбрасывайте платок (салфетку) в мусорную корзину

– Часто мойте руки водой с мылом, особенно после того, как вы прикрывали рот и нос при чихании или кашле. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны

– Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Именно этим путем распространяются микробы.

– Старайтесь избегать тесных контактов с больными людьми.

– Очищайте твердые поверхности, такие как ручки двери, с помощью бытовых дезинфицирующих средств.

Во время болезни нужно оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, чтобы не заразить их. Исключения – случаи, когда нужно обратиться за медицинской помощью.

Как лечиться правильно

Большинство заболевших нетяжелой формой гриппа, COVID-19, РС-инфекции и другими ОРВИ могут выздороветь без медицинской помощи.

Что необходимо делать во время болезни

– Соблюдать постельный или полупостельный режим

- Чаще мыть руки с мылом

- Прикрывать рот и нос при кашле и чихании салфеткой с последующей ее утилизацией, регулярно проветривать помещение.

– Больше пить (кипяченую воду, слабоминерализованную воду, морсы клюквенный и брусничный, несладкий чай с лимоном).

Что принимать до прихода врача

Во-первых, сосудосуживающие средства в виде капель в нос. Во-вторых, жаропонижающие и обезболивающие препараты, показанные при температуре выше 38,5 градусов и болевых симптомах с учетом индивидуальной переносимости конкретных препаратов

Наибольшие доказательства эффективности и безопасности имеются для парацетамола и ибупрофена, в том числе и при применении у детей. Парацетамол также является наиболее предпочтительным препаратом при лечении лихорадки у беременных женщин.

– Разовая доза парацетамола (ацетаминофена) для взрослых составляет 500 мг, кратность – до 3-4 раз в сутки. Ибупрофен принимается по 400 мг 3-4 раза в сутки внутрь после еды. В возрасте до 18 лет следует избегать использования салицилатов из-за возможного риска развития побочных эффектов, – подчеркнули медики.

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