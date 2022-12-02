Владельца подпольной оружейной мастерской задержали в Барнауле

Оружие и патроны изъяли Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Житель Барнаула организовал подпольную оружейную мастерскую. Правоохранители задержали мужчину во время сделки с потенциальным покупателем, сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

Мужчина устроил оружейную мастерскую на чердаке своего дома в Железнодорожном районе Барнаула. Там он и назначил встречу своему потенциальному покупателю. Во время сделки барнаулец собирался продать сразу несколько видов оружия - автомат, переделанный из охолощенного Калашникова, модифицированный из охолощенного пистолет «ПМ», обрез гладкоствольного ружья и патроны, в том числе изготовленные самодельным способом. Мужчину задержали, а оружейную мастерскую ликвидировали.

– Все вооружение, согласно результатам проведенной экспертизы, пригодно для стрельбы и представляет общественную опасность, – подчеркнули в ведомстве.

Во время обыска дома у мужчины изъяли модифицированную из воздушной мелкокалиберную винтовку, 50 граммов взрывчатого вещества, патроны различного калибра.

Известно, что мужчина был судим. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Барнаульцу предъявили обвинение и оставили под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что другой житель краевой столицы хранил оружие на работе, чтобы сбывать его на черном рынке. На подставной сделке он продал один из пистолетов с патронами оперативнику ФСБ, который действовал под видом обычного клиента. Во время продажи мужчина житель региона также предложил «покупателю» взрывное устройство, начиненное взрывчаткой собственного производства.

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