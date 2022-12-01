Первый в истории края. На Алтае прошел кибертурнир по Dota 2 и Counter Strike

Фото Антона Губанова

Первый в истории Алтайского края кибертурнир по Dota 2 и Counter Strike среди школьников состоялся в Барнауле. На виртуальной арене в технопарке «Кванториум.22» сошлись 16 команд. Почти 100 человек на протяжении двух дней принимали участие в компьютерных баталиях. А победителям в двух дисциплинах достался главный приз.

Игры транслировалась в прямом эфире в социальных сетях, а вел их профессиональный комментатор. Сами участники отмечают – подготовка была на высшем уровне.

- Очень сильно повезло, что нас пригласили, собрали, вручили приз. Всем пришлось много постараться, чтобы игра состоялась. Все хорошо подготовили. А мы даже специально легли спать пораньше, чтобы выспаться и прийти побеждать! - поделился участник кибертурнира Вадим Бастраков.

Действительно, такие турниры требуют больших сил и вложений: нужно помещение, дорогостоящее оборудование, скоростной интернет. В барнаульском технопарке все это есть. Не было средств на призовой фонд. Его обеспечил депутат Государственной думы Александр Прокопьев, который активно поддерживает киберспорт.

Фото Антона Губанова

- В конце октября в Госдуме состоялось заседание межфракционной рабочей группы по компьютерному спорту, посвященное практикам внедрения киберспорта в современной школе. Директор нашего «Кванториума.22» Сергей Анатольевич Мансков, не откладывая в долгий ящик, инициировал проведение этого турнира на своей площадке, чтобы посмотреть интерес и мотивацию школьников. Я думаю, у него появились аргументы для внедрения такой дисциплины, для развития этого направления, - говорит Александр Прокопьев.

Директор ЦДО «Кванториум.22» Сергей Мансков заявил, что сейчас стоит масштабная задача - завести киберспорт на Алтай. Поэтому первый турнир провели по всем правилам киберлиги.

- Может, когда-нибудь этот вид спорта войдет в Олимпийскую программу, - выразил он надежду.

Внимание к киберспорту растет не только в Алтайском крае. Его признали официальным видом спорта в России еще в 2016 году. А технопарки (по всей стране их 180) уже сегодня на федеральном уровне рассматривают как площадку для развития киберспорта.

Фото Антона Губанова

Ну, а барнаульский технопарк первый школьный турнир планирует сделать традиционным. Оттачивать игровые навыки ребята смогут здесь же. С нового учебного года в программе «Кванториума» киберспорт может появиться как отдельная дисциплина: сейчас это перспективное направление, оно востребовано, как робототехника и айти-разработки.

Что касается победителей, то в Counter Strike точнее всех оказались ребята из Алтайского педагогического лицея-интерната. В дисциплине Dota 2 победили спортсмены «Кванториума». Обе команды, от фонда Александра Прокопьева, получили сертификаты на 50 000 рублей. На выигранные деньги ребята планируют обновить компьютерную технику, чтобы достойные результаты показать уже на всероссийской школьной лиге по киберспорту.