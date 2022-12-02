«Котлы ада?» Стали известны новые тарифы на коммуналку в Барнауле

С 1 декабря на Алтае второй раз за год повысились цены на коммуналку Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 декабря на Алтае второй раз за год повысились цены на коммуналку. Тарифы уже опубликованы. И самые волнующие - за тепло от СГК, особенно для барнаульцев.

«Раскаленные» цены на тепло

- Полную раскладку можно будет дать 25 декабря, когда придут квитанции, - говорит Константин Емешин, председатель правления ТСЖ Красноармейский, 53. – Многие мои жильцы, пытаясь хоть как-то немного сэкономить поступили хитро, узнав о повышении тарифов, решили увеличить показания за ноябрь на горячую воду, чтобы потом платить меньше. История из серии - голь на выдумки хитра.

На сайте «Сибирской генерирующей компании» уже опубликованы новые цены на теплоэнергию. Это 2 488,01 рубля/Гкал для физических лиц. В ноябрьской квитанции значится сумма - 2241 01 рубля/Гкал. Как видим, цена выросла на 247 рублей - то есть на 11%.

Если взять общее повышение за 2022 год, то это уже 18%. Цифры в квитанциях за тепло и так пугали горожан, а теперь от них, наверное, можно будет подпрыгнуть как карась на раскаленной сковородке.

Комментируя эту тему в сетях, горожане не скупятся на эмоции, называя повышение тарифов «беспределом», а котлы СГК адскими.

За что еще платить больше?

По словам Валерия Бастрыкина, руководителя управляющей компании"ЮЖКОМ-СЕРВИС", цены от СКК менее прозрачны, чем за все остальное. К примеру, точные тарифы на горячую воду 1 декабря были еще неизвестны (тариф формируется на основе платы за холодную воду (теплоноситель) и отопление (подогрев воды).

- С другими расценками все более менее понятно, - говорит Бастрыкин. -Холодная вода в краевой столице будет стоить 26,6 рубля за «куб» (до увеличения - 24,02 рубля), водоотведение — 23,3 рубля (до увеличения 20,84 рубля). С электроснабжением тоже все ясно – горожане с электроплитами будут платить по 4,15 рубля за кВт (до увеличения 3,81 рубля). Остальные 5,1 рубля/кВт (до увеличения – 4, 6 рубля).

По информации краевого управления по тарифам, увеличивается и цена за вывоз твердых коммунальных отходов . В Барнауле она составит 592,31 рубля за 1 куб. м ( до увеличения 565,26 рубля).

Кроме этого немного дорожает и природный га . С 1 декабря он будет стоить 7,58 рубля за «куб» (до увеличения- 7 рублей). Сжиженный газ, поставляемый в баллонах компанией «Алтайкрайгазсервис» для бытовых нужд - 51,1 рубля за кг (до увеличения 50,82 рубля).

О хождении за компенсацией

Гражданам, которым придет квитанция, в которых повышение суммы за коммуналку превысят 14, 7% к предыдущим, обещают компенсацию из бюджета. Но почитаешь, какие документы нужно предоставить для получения этой компенсации, и оторопь берет.

Гражданин должен представить — копии документов, удостоверяющих личность собственников (нанимателей);копии документов, подтверждающих проживание гражданина на территории муниципалитета; копии правоустанавливающих документов на жилое помещение; финансовый лицевой счёт на жилое помещение; данные лицевого счёта в кредитной организации. При этом компенсация выплачивается по фактическим затратам, произведённым за прошедший месяц.

Комментируя эту информацию, одна из пенсионерок написала: «Документов надо собирать много, ходить надо много и долго, в прошлые годы я два раза пыталась оформить компенсацию и мне было отказано, хотя за отопление уже плата не подъёмная, а пенсия у меня со всеми выплатами 17 600 рублей».

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