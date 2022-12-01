Я б в кондитеры пошел, пусть меня научат!

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки

В Алтайском крае набирает силу проект ранней профессиональной ориентации учеников 6-11 классов «Билет в будущее». Он помогает школьникам выбрать путь в жизни, познакомиться с разными профессиями и найти любимую, узнать себя и собственные возможности.

Как построить карьеру школьнику?

Проект «Билет в будущее» реализуется Минпросвещения России по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка национального проекта «Образование». Региональным оператором проекта в 2022 году выступил Центр опережающей профессиональной подготовки Алтайского края при поддержке регионального Министерства образования и науки.

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки

За время реализации проекта 92 педагога из девяти городов и 17 районов края расширили знания в области профориентологии. Педагоги-навигаторы в онлайн-формате изучили новейшие методики по построению карьерной траектории для школьников.

«В этом году учителя создавали профориентационные уроки с помощью нового инструмента – интерактивного комплекса «Конструктор будущего», которые позволяет сделать урок еще более полезным и интересным», - отметили в пресс-службе Минобрнауки Алтайского края.

Профпробы – это интересно и познавательно

Более двух с половиной тысяч школьников посетили профессиональные пробы. Они познакомились с такими областями, как: здравоохранение, безопасность, индустриальная, аграрная и социальная сферы, а также многие другие.

Всего в крае действуют 43 площадки для проведения профессиональных проб – это высшие и средние профессиональные образовательные учреждения.

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки

Так, например, в ноябре в Алтайской академии гостеприимства прикоснуться к азам 16 профессий смогли ученики 10 школ. «Мастерские и лаборатории академии произвели на ребят впечатление, каждый нашел для себя что-то интересное. Надеемся, что практический опыт поможет школьникам узнать себя лучше и раскрыть собственные способности», - сообщается на сайте проекта.

На пробах в Алтайском государственном аграрном университете интерактивные занятия по специальностям «Ветеринарный фельдшер», «Технолог» и «Агроном» для ребят провели опытные преподаватели.

Сразу пятеро ребят из барнаульских гимназий №№ 80 и 88 выразили желание поступить учиться в университет. По отзывам педагогов-наставников в АГАУ были прекрасные площадки и много контактной работы.

«Университет участвует в проекте «Билет в будущее» первый год. Будем развивать работу в этом направлении, делать профессиональные пробы в АГАУ еще интереснее и познавательнее!», – прокомментировала итоги профпроб Алла Мишина, куратор проекта в Алтайском ГАУ.

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки

Сыр за полтора часа – миф или реальность?

Профориентационная проба по профессии «Повар, кондитер» прошла в Благовещенском профессиональном лицее. Ее участниками стали ученики седьмых классов Благовещенской школы №2.

Юные повара и кондитеры в учебной пекарне лицея познакомились с организацией рабочих мест, гигиеническими требованиями к внешнему виду. Ребята были удивлены, сколько знаний и умений, тонкостей и нюансов скрывают эти профессии.

Ученики сами испекли кондитерское изделие «Лебедь» и, конечно, продегустировали его. Ребятам и сопровождающим гостям очень понравилось мероприятие.

Профпроба по изготовлению сыров прошла в Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий для учащихся школы №54.

Школьникам рассказали технологию приготовления сыров, и они смогли погрузиться в профессию сыродела. Всего за полтора часа ребята создали сыр и продегустировали его.

Возможность познать мир профессий

Как рассказала Инна Юнис, классный руководитель 7А класса барнаульской школы №88, проект «Билет в будущее» существует в школе несколько лет. «Наш класс записался впервые. Честно говоря, сначала я относилась достаточно скептически. Но уже в прошлом году были результаты, интереснейшие мероприятия в старших классах. Сейчас мы очень рады, все очень нравится. Мы даже не представляли, что все будет так увлекательно и интересно организовано», - констатирует она.

По ее словам, проект, безусловно, полезен для учеников, потому что самоопределение ребенка начинает зарождаться в 13-14 лет. «Он дает возможность ознакомиться с миром профессий. У родителей нет возможности пробежаться по всем учебным заведениям города, а школа с удовольствием способствует самореализации», - подчеркивает Инна Юнис.

Как подчеркнули в Минобрнауки региона, профориентационные пробы будут продолжаться и дальше.

Лаборатория будущего

Также ребята и педагоги активно пользуются цифровой платформой проекта bvbinfo.ru. Помимо того, что в 2022 году появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей, система тестирования стала еще эффективнее! Теперь ребенок оценивает собственные сильные стороны, потенциал и личностные особенности в самом начале и при повторном тестировании после знакомства с профессиями.

Кроме того, на bvbinfo.ru. действует виртуальная выставка «Лаборатория будущего», которую посетили уже 3223 школьника края. Здесь ребята познакомились с устройством современного рынка труда и системой профессионального образования. Виртуальные пробы на платформе посетили 802 школьника.

Комментарии участников проекта «Билет в будущее»

«Огромный жизненный опыт»

Егор Тресков, ученик девятого класса:

«Я знаком с «Билетом в будущее» уже давно. «Такие профориентационные пробы для меня - огромный жизненный опыт. Проект полезен, мы можем попробовать себя в какой-то сфере работ, испытать себя и понять, нужно ли мне это или нет. Я собираюсь связать жизнь именно с транспортной отраслью. «Билет в будущее» помог мне определиться с направлением моей будущей профессии. Скорее всего, это будет профессия автослесарь, но я пройду еще обучение по профессии автомаляр».

«Варить металл – это занимательно и увлекательно»

Павел Васюнин, ученик девятого класса:

«Мне понравились профессиональные пробы в Алтайском транспортном техникуме. Мне больше всего понравился сварщик – это занимательно и увлекательно варить металл. Интересно было попробовать что-то новое.

«Билет в будущее» полезен, так как помогает развиваться, узнавать новое, пробовать себя в чем-то, посмотреть понравится какая-то профессия или нет. Я пока думаю о том, чем заняться, возможно, это будет одна из сегодняшних профессий».

Справка

Профориентационные уроки «Билет в будущее» за время реализации проекта в Алтайском крае посетили 7150 школьников: шестой класс – 1052 человека, седьмой – 1227, восьмой – 1756, девятый – 1907, 10-й – 831 и 11 класс – 377 человек. 5000 учеников прошли профориентационную диагностику.

Педагоги-навигаторы провели уроки в девяти городах: Барнауле, Белокурихе, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Яровом, ЗАТО Сибирский и в 28 районах: Алтайском, Волчихинском, Заринском, Ребрихинском, Ключевском, Панкрушихинском, Рубцовском, Шипуновском, Целинном, Ельцовском, Каменском, Красногорском, Краснощековском, Крутихинском, Михайловском, Немецком национальном, Первомайском, Поспелихинском, Романовском, Советском, Суетском, Третьяковском, Тюменцевском, Бийском, Залесовском, Павловском, Табунском, Топчихинском районах края.

Автор: Илья Петров