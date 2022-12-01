Медики рассказали, чем опасна ВИЧ-инфекция и много ли заболевших на Алтае

Тесты проводят бесплатно и анонимно. Фото: пресс-служба АКЦПБ со СПИДом

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Рассказываем, чем опасен этот диагноз, сколько в Алтайском крае людей с ВИЧ-инфекцией и какую помощь им оказывают.

Более 70% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в Алтайском крае выявляли у людей в возрасте от 25 до 44 лет. Главный путь передачи – половой.

– Последнее 3-4 года мы отмечаем тенденцию к стабилизации заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в Алтайском крае. Это значит, что ежегодно мы выявляем примерно одинаковое число новых случаев. Все те меры, которые применяем, дают свой эффект. Вместе с тем, сам факт выявления новых случаев свидетельствует о необходимости продолжения нашей работы по борьбе и профилактике ВИЧ среди населения, – сказал главврач Алтайского краевого центра СПИД Валерий Шевченко.

Всего на учете в Алтайском краевом центре СПИД стоят более 18 тысяч человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. В этом году в регионе уже выявили выявлено 1225 новых случаев.

– Наша первостепенная задача в отношении выявленных случаев – обеспечение людей высокоэффективной и безопасной антиретровирусной терапией, – подчеркнул главврач. – Мы стремимся к тому, чтобы как минимум 90% из наших пациентов получали эту помощь. Она уже позволила перевести нам статус болезни из разряда смертельных в хронически управляемые.

При этом ВИЧ-инфекция по-прежнему представляет большую угрозу для здоровья, наносит свой отпечаток на качество жизни и ее продолжительность. Ранее человек с момента заражения мог прожить 15, максимум 20 лет, но теперь многое изменилось.

– Наша терапия позволяет приблизить продолжительность жизни к среднестатистической. Безусловно, она не решает всех проблем со здоровьем пациента, – пояснил доктор.

Важно обнаружить наличие ВИЧ-инфекции как можно раньше. Период, когда человек может не подозревать, что инфицирован, может растянуться на годы. А без теста на ВИЧ невозможно определить инфицирован ли человек.

С февраля в Алтайском крае работает мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ. Всего его услугами воспользовались уже более 1300 жителей региона. Экспресс-тестирование анонимно и занимает не более 15 минут, а его достоверность составляет 99%.

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