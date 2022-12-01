Дохлые мыши, блохи и клопы: алтайские медики поделились жуткими кадрами их ФАПов

Своей «болью» медики поделились в соцсетях. Скриншот из паблика Бийск22

Сотрудники скорой медицинской помощи в Смоленском и Быстроистокском районах пожаловались на условия, в которых им приходится работать. Со слов медработников, в фельдшерских комнатах водятся мыши, блохи или клопы, отсутствует вода и даже обрушивается часть потолка. Своей «болью» медики поделились в паблике Бийск 22.

- В фельдшерских комнатах по Смоленскому и Быстроистокскому районах ходят мыши, умирают прямо на кроватях, столах, открытые части тела кусают то ли блохи, то ли клопы! В комнате в селе Хлеборобном окно практически вываливается наружу. Отсутствие воды. Не так давно в туалетной комнате часть потолка обвалилась на пол. Это помещение является местным ФАПом, куда ходят взрослые и дети, - отметили медики.

Также они пожаловались на холодные батареи, жуткий холод и отсутствие теплой комнаты, где могли бы находиться фельдшеры и водители скорой помощи во время суточного дежурства.

Жалобы коснулись и рабочей формы. Со слов медиков, работать приходится в обычных домашних куртках, так как около 3-4 лет назад им якобы выдали лишь весенне-осеннюю форму.

- Всё работники ходят с насморком, больные, простывшие. Машины холодные зимой и летом ездят на одной резине. На все коллективные жалобы и служебные записки просто игнорируют уже не первый год, - добавили медики.

Тем временем, под постом в паблике появился комментарий Министерства здравоохранения Алтайского края. Там отметили, что главный врач Смоленской ЦРБ опроверг информацию, изложенную в посте. Со слов главврача, все машины скорой помощи «переобуты» в зимнюю резину. Шины поменяли еще в октябре.

- Новая зимняя форма для специалистов СМП в настоящее время находится в закупке, после чего будет выдана сотрудникам. Помещение, которое изображено на фотографиях, к ФАПу не имеет никакого отношения, пустует с 2015 года, ни под какие нужды не используется, - подчеркнули в министерстве.

А что касается поста станции скорой медпомощи в селе Хлеборобное, то руководство больницы подтвердило, что там нужно провести капитальный ремонт. Его запланируют. В настоящее время электричество, водопровод, отопление и канализация работают исправно, и аварийных ситуаций якобы не было.

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