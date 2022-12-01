С заботой к людям

Директор ООО «Агро-Восточный» Евгений Малышев Фото: Олег УКЛАДОВ

18 ноября в здании Правительства Алтайского края наградили победителей и призеров ежегодных региональных конкурсов «Лучший социально ответственный работодатель года», «Лучший по профессии» и «Лучший шеф-наставник». На церемонии отдельно поздравили Евгения Малышева, руководителя ООО «Агро-Восточный». В торжественной обстановке ему вручили награду за победу во всероссийском конкурсе.

Лучшее по стране

Еще в августе стали известны результаты конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Тогда по решению федеральной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений наше предприятие из Усть-Калманского района заняло первое место в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности».

Фото: архив редакции газеты «Ленинец»

Конкурс проводится с 2000 года при поддержке Министерства труда и социальной политики РФ. Изначально организаторы мероприятия своей главной целью ставили выявление и поощрение положительной практики в сфере социально-трудовых отношений. Сегодня конкурс считается довольно авторитетным в бизнес-сообществе.

Алтайские организации неоднократно становились призерами этого конкурса. В 2022 году повезло «Агро-Восточному». В серьезной конкурентной борьбе компания заслуженно заняла первое место, успешно преодолев региональный, а затем и федеральный этапы конкурса.

Хотя здесь стоит поправить - везение сыграло не главную роль, на самом деле. Но обо всем по порядку.

Комплексный подход

Сельхозпредприятие «Агро-Восточный» в этом году отметило свое 17-летие. С 2009 года оно успешно работает под руководством Евгения Малышева, развивая два направления: мясное животноводство и растениеводство. На 12 тысячах гектаров пашни хозяйство возделывает одиннадцать культур: пшеницу, овес, гречиху, подсолнечник, рапс, лен, кукурузу и другие.

Несколько лет подряд организация занимает лидирующие позиции в соревновании «Лучшее поле» среди тружеников АПК района. Вот и в этом году победа снова осталась за ней. По результатам прошедшей уборочной кампании средняя урожайность зерна на полях «Агро-Восточного» составила 30,1 ц/га. Что для этой зоны земледелия - впечатляющие цифры.

Столь высоких показателей позволяет достичь комплексный подход. Это и строго соблюдаемая технология выращивания культур, и удобрение почвы, и качественное выполнение всех полевых работ, и применение современной техники.

- Ежегодно пополняем технический парк. В этом году мы приобрели два комбайна и тяжелый трактор марки CLAAS, один «КамАЗ», «Кировец», два трактора YTO, телескопический погрузчик Scorpion, посевной комплекс AMAZONE, - рассказывает Евгений Владимирович. - В мае начали строительство нового зерносушильного комплекса с немецким оборудованием. Там практически исключен ручной труд, все автоматизировано - специальный транспортер распределяет зерно по складам. 25 августа комплекс уже запустили в работу.

«Социалка - важна!»

И все же главную роль в оценке достигнутого успеха руководитель хозяйства отводит коллективному труду.

- За любыми победами, наградами и громкими званиями любого предприятия стоят прежде всего люди. Люди с большой ответственностью, - уверен Малышев. - У нас на каждого работника со спокойной совестью можно положиться. Все надежные, добросовестные. И я искренне благодарен за их подход к делу, за профессионализм и трудолюбие. Команда сложилась исключительная! Так что дефицита в кадрах не чувствуем, и текучки нет. Бывает, женщины в декрет уходят. Но это же прекрасно!

Фото: архив редакции газеты «Ленинец»

К слову, «Агро-Восточный» достойно мотивирует своих работников. В организации заключен коллективный договор, действуют социальные программы. Людям ежегодно компенсируют оплату санаторно-курортного лечения, бесплатно обеспечивают питанием, продуктами производства и даже обеспечивают жильем, выплачивая единовременное вознаграждение на хозяйственное обзаведение.

- В этом году за счет предприятия благоустроенные дома и квартиры получили семь семей. Три из них - молодые семьи. А одни прям перед свадьбой получили ключи, - рассказывает директор. - Я считаю, это хороший стимул работать. Десять лет отработал - жилье переходит в собственность. И все довольны.

Кроме того, для своих сотрудников компания организовала медицинский кабинет, оборудовала спортивный зал с тренажерами, создав условия для поддержки здорового образа жизни. В этом году достроили гостиницу, чтобы командированные и иногородние рабочие могли жить в комфортной обстановке. Также оформили удобный конференц-зал для проведения коллективных мероприятий и утренников для детей сотрудников.

- Между прочим, на 87 человек у нас приходится 120 детей, - отмечает Евгений Владимирович. - Уже подарки на Новый год готовим. Получат все - и дети, и внуки работников.

Сельхозпредприятие старается не отказывать в помощи школам, детским садам, больнице, центру детского творчества, администрациям Усть-Калманского и Чарышского сельсоветов.

- «Социалка» у нас всегда была во главе угла. И понижать планку мы не собираемся. Когда к людям подходишь со вниманием и заботой - в ответ получаешь благодарный труд. Сами посудите, какой работник получится с голодного, грубо говоря, больного, увешанного бытовыми проблемами человека? Поэтому заботимся и о благосостоянии, и о здоровье наших людей, - завершает руководитель «Агро-Восточного». - Ни одну программу не свернули. Все что было запланировано в 2022 году - все удалось сделать. Так что движемся дальше, готовимся к новому сельскохозяйственному сезону, планируем будущее, работаем… Мирного неба бы над головой, а работать нас учить не надо!

Поздравление С Днем работников сельского хозяйства!

Сельское хозяйство - труд благородный, хоть и тяжелый. Он не терпит ошибок и разгильдяйства, но требует полной отдачи, упорства, умения работать на перспективу, не взирая на погодные, экономические или политические условия.

Мне посчастливилось работать с неравнодушными, по-настоящему преданными своему делу людьми, профессионалами с большой буквы. Дорогие коллеги! Уважаемые партнеры! Примите сердечные поздравления по случаю праздника! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, достатка в доме, добра и счастья, уверенности в завтрашнем дне и процветания! Пусть ваш труд всегда окупается богатым урожаем и отличными результатами!

Директор ООО «Агро-Восточный» Евгений Малышев.

Автор: Лидия Аристархова