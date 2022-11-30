Выплата будет разовой Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Херсона и части Херсонской области, которые перебрались в Алтайский край, выплатят единовременную денежную помощь и выдадут жилищные сертификаты. Как сообщает в постановлении, опубликованном на сайте краевого правительства, размер выплаты составит 100 тысяч рублей.

Постановление о помощи херсонцам, которые приехали в наш регион на постоянное место жительство, подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Согласно документу, переселенцам направят разовую выплату в размере 100 тысяч рублей на «обзаведение имуществом», и жилищный сертификат на покупку дома.

Размер сертификата будет зависеть от количества членов семьи:

- одиноко проживающим гражданам будет положено жилье площадью 33 квадратных метра;

- семье из двух человек – 42 квадратных метра;

- семьям из трех человек и более – по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено утвердить списки граждан, которые имеют право на выплату и сертификат, а также направить в Фонд развития территорий информацию о предоставлении финансовой поддержки переселенцам из Херсона и Херсонской области.

Контроль за направлением соцподдержки возложен на Министерство социальной защиты Алтайского края.

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