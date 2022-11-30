Удобные тарифы

66% пассажиров общественного транспорта используют электронные средства платежа Фото: Олег УКЛАДОВ

66% пассажиров общественного транспорта используют электронные средства платежа при расчете за проезд в общественном транспорте. Такие данные приводит муниципальное унитарное предприятие «Центртранс». Спрос на этот вид оплаты вырос, в том числе, после введения «Электронного пересадочного проездного билета», который стал действовать после запуска реконструкции моста у Нового рынка. Он дает право на бесплатную пересадку в течение 1,5 часа на троллейбусных и трамвайных маршрутах.

Разумная экономия

Мэрия города напоминает, что всего в Барнауле действуют 14 тарифных планов. Так, с 1 сентября школьные и студенческие проездные принимают не только на маршрутах электротранспорта, но и в автобусах с регулируемыми тарифами. Только за этот месяц учащиеся активировали более 20 тысяч проездных. Это, по данным мэрии гора, на 56% больше, чем было использовано за первые два осенних месяца прошлого года. По ним совершено 987 тыс. поездок.

За сентябрь-октябрь картами воспользовались: 12 226 студентов (на 55% больше, чем за это же время в 2021 году - 7886 человек), 7817 школьников (это на 56% больше, чем в 2021 году - 4998 человек), 934 школьника из малообеспеченных семей (это на 56% больше, чем за это же время в 2021 году - 597 человек).

Но даже если барнаулец не относится к категории имеющих право на получение персональной транспортной карты, он может оформить, например, «Электронный кошелек», сэкономив таким образом в черте города 4 рубля за поездку, а на пригородных направлениях до 9 рублей.

66% пассажиров общественного транспорта используют электронные средства платежа Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году, уточняют в мэрии, из городского бюджета перевозчикам выделено 6,2 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов за проезд школьников и студентов по льготным проездным. 23,8 млн предусмотрено на 2023 год.

После запуска реконструкции моста у Нового рынка вырос спрос на «Электронный пересадочный проездной билет», по которому пассажир может сделать бесплатную пересадку в течение 1,5 часа на троллейбусных маршрутах №№ 1, 6, 7 и трамвайных маршрутах №№ 1, 3, 4, 7.

«Такой тариф удобен тем, кто вынужден делать пересадку в районе Нового рынка или Дома быта из-за закрытия путепровода. С мая 2022 года по конец октября 2022 года совершено более 1,5 тысячи пополнений этих электронных билетов. Их приобретение увеличивается ежемесячно в среднем на 40%», - отмечают в горадминистрации.

Тариф «Курьерский» востребован у тех, кто вынужден часто передвигаться по городу на общественном транспорте. С апреля 2022 года по этому тарифу совершено более 13 тысяч поездок.

И все же на первом месте остается тарифный план для пенсионеров. Стоимость 1 поездки по нему составляет не более 15 рублей. В общей сложности горожане пожилого возраста таким образом сэкономили в 2022 году более 69 миллионов рублей.

Где купить и сколько стоит

Стоимость персональной транспортной карты для школьников составляет 550 рублей. Для детей из малообеспеченных семей - 400 рублей. Проездной билет «Студенческий» - 650 рублей.

Приобрести их можно в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай». Студенту для этого нужно предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.

Школьнику - справку об обучении в общеобразовательной организации и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя).

Представителю ребенка из малообеспеченной семьи необходимо обратиться в МУП «Центртранс» (пр. Ленина, 6) и предоставить справку, что семья признана нуждающейся.

Тем, кто уже пользуется электронными транспортными картами «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий», менять их не нужно.

Пополнить проездные билеты можно онлайн через личный кабинет на сайте МУП «Центртранс» или в личном кабинете банка.

Автор: Анна Камалова