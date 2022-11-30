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Общество30 ноября 2022 1:00

Про полис: медпомощь детям по ОМС

Юные пациенты могут бесплатно получить широкий спектр услуг
Для детей по полису ОМС бесплатно предоставляется широкий спектр медицинских услуг

Для детей по полису ОМС бесплатно предоставляется широкий спектр медицинских услуг

Фото: Олег УКЛАДОВ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края продолжает знакомить население с основными вопросами оказания бесплатной медицинской помощи по ОМС.

Для детей по полису ОМС бесплатно предоставляется широкий спектр медицинских услуг: посещение на дому патронажной сестрой, консультации и осмотры врачами-специалистами, лабораторная и инструментальная диагностика, профилактические мероприятия, медицинская помощь в условиях стационара.

Профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний у детей с момента рождения и до 18 лет занимается педиатр. Детский врач следит за тем, чтобы ребенок правильно рос и развивался, проводит консультации по грудному вскармливанию, сбалансированному питанию, правильному уходу и применению профилактических вакцин (прививок).

Первая консультация проводится на дому в течение 1 месяца с момента выписки из роддома. Дальнейшие плановые осмотры проводятся ежемесячно. Врач проводит сбор анамнеза, визуальное исследование пациента, общетерапевтическую пальпацию, простукивание (перкуссию), измерение температуры тела, массы и роста.

Полис ОМС дает право на диспансерное наблюдение у участкового педиатра, что очень важно, поскольку в первый год жизни ребенку необходим постоянный медицинский контроль и наблюдение. Осмотры детей в возрасте после 1 года проводятся в плановом порядке 1 раз в 3 месяца.

Педиатр диагностирует и лечит острые инфекционные заболевания (корь, дизентерия, ветрянка, острый бронхит, пневмония), патологии желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, хронические и наследственные заболевания.

Причины срочного обращения к педиатру:

- температура тела выше нормы;

- расстройство пищеварения, признаки отравления (рвота, непрекращающийся понос, озноб);

- аллергическая реакция (сыпь, кашель, слезотечение, покраснение слизистых оболочек);

- острая боль в животе;

- травма головы, грудной клетки и других частей тела;

- необъяснимое беспокойное поведение.

Консультация с педиатром обязательна, если родители считают, что их ребенок имеет какие-либо отклонения в физическом или психическом развитии. В таком случае педиатр направляет пациента к узкому специалисту: эндокринологу, дерматологу, хирургу, гастроэнтерологу и др.

Полис ОМС гарантирует получение бесплатной медицинской помощи на всей территории России.

Чтобы получить полис ОМС для детей, являющихся гражданами России, необходимо предоставить в страховую медицинскую организацию:

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (при наличии).

ПОДСКАЗКА «КП»

В случае возникновения вопросов, касающихся обязательного медицинского страхования или оказания медицинской помощи, всегда можно обратиться по телефону горячей линии страховой компании или фонда и получить исчерпывающие ответы.

Телефоны

контакт-центров в сфере обязательного медицинского страхования:

- ТФОМС Алтайского края 8-800-775-85-65(звонок бесплатный)

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- Филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный)

Пресс-служба ТФОМС Алтайского края

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