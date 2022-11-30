Про полис: медпомощь детям по ОМС

Для детей по полису ОМС бесплатно предоставляется широкий спектр медицинских услуг Фото: Олег УКЛАДОВ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края продолжает знакомить население с основными вопросами оказания бесплатной медицинской помощи по ОМС.

Для детей по полису ОМС бесплатно предоставляется широкий спектр медицинских услуг: посещение на дому патронажной сестрой, консультации и осмотры врачами-специалистами, лабораторная и инструментальная диагностика, профилактические мероприятия, медицинская помощь в условиях стационара.

Профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний у детей с момента рождения и до 18 лет занимается педиатр. Детский врач следит за тем, чтобы ребенок правильно рос и развивался, проводит консультации по грудному вскармливанию, сбалансированному питанию, правильному уходу и применению профилактических вакцин (прививок).

Первая консультация проводится на дому в течение 1 месяца с момента выписки из роддома. Дальнейшие плановые осмотры проводятся ежемесячно. Врач проводит сбор анамнеза, визуальное исследование пациента, общетерапевтическую пальпацию, простукивание (перкуссию), измерение температуры тела, массы и роста.

Полис ОМС дает право на диспансерное наблюдение у участкового педиатра, что очень важно, поскольку в первый год жизни ребенку необходим постоянный медицинский контроль и наблюдение. Осмотры детей в возрасте после 1 года проводятся в плановом порядке 1 раз в 3 месяца.

Педиатр диагностирует и лечит острые инфекционные заболевания (корь, дизентерия, ветрянка, острый бронхит, пневмония), патологии желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, хронические и наследственные заболевания.

Причины срочного обращения к педиатру:

- температура тела выше нормы;

- расстройство пищеварения, признаки отравления (рвота, непрекращающийся понос, озноб);

- аллергическая реакция (сыпь, кашель, слезотечение, покраснение слизистых оболочек);

- острая боль в животе;

- травма головы, грудной клетки и других частей тела;

- необъяснимое беспокойное поведение.

Консультация с педиатром обязательна, если родители считают, что их ребенок имеет какие-либо отклонения в физическом или психическом развитии. В таком случае педиатр направляет пациента к узкому специалисту: эндокринологу, дерматологу, хирургу, гастроэнтерологу и др.

Полис ОМС гарантирует получение бесплатной медицинской помощи на всей территории России.

Чтобы получить полис ОМС для детей, являющихся гражданами России, необходимо предоставить в страховую медицинскую организацию:

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (при наличии).

ПОДСКАЗКА «КП»

В случае возникновения вопросов, касающихся обязательного медицинского страхования или оказания медицинской помощи, всегда можно обратиться по телефону горячей линии страховой компании или фонда и получить исчерпывающие ответы.

Телефоны

контакт-центров в сфере обязательного медицинского страхования:

- ТФОМС Алтайского края 8-800-775-85-65(звонок бесплатный)

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- Филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный)

Пресс-служба ТФОМС Алтайского края