Актеры инклюзивного театра из Барнаула победили в международном конкурсе

Сцена из спектакля «Еду по России». Фото: Театр «За горизонтом»

Первое место на международном конкурсе в Ижевске занял барнаульский инклюзивный театр «За горизонтом». На днях состоялось награждение актеров, которые поставили спектакль «Еду по России», покоривший зрителей. Термин «инклюзия» происходит от латинского inclusio— «включение, вовлечение». Он означает процесс активного включения в социум людей с инвалидностью. В постановке участвуют актеры с различными особенностями - ДЦП и аутизмом, слабослышащие , слабовидящие...

Это уже не первый спектакль театра, которому в этом году исполнилось шесть лет. Сегодня в труппе 15 человек разных возрастов – от 11 до 35 лет. Старт был дан в 2016-м году, когда руководство благотворительного фонда «Крылья ангела» предложило поставить инклюзивный спектакль.

Сцена из спектакля «Еду по России». Фото: Театр «За горизонтом»

«С тех самых пор мы и начали быть», – сообщается на страничке театра Вконтакте. Там же есть интересные истории. К примеру, о поездке на турбазу «Чечек» в Горном Алтае:

«Затея оказалась блестящей! - рассказывают участники. - Играть Гоголя в пространстве, напоминающем дворянскую усадьбу, в лучах заката, это даже как-то по Чеховски. Это был наш первый опыт спектакля open air! И природа отозвалась: и птички пели, и ветерок приводил в движение занавес, и солнце светило, как надо, вместо софита создавало прекрасный контражур! А ещё!!! Волшебница Ольга Георгиевна, хозяйка базы, организовала приезд художественного руководителя Московского театра Русской Драмы Михаила Щепенко и его супруги актрисы Тамары Басниной! И мы познакомились, и мы много говорили, и они посмотрели спектакль, и мы, наверное, теперь тоже поедем в Москву!».

Театр-победитель прошёл сложный и интересный путь - менялся состав участников, формы, методы работы, актеры пробовали для сценического воплощения разный материал: от русских народных сказок до современной прозы.

- Теперь у нас есть постоянная радостная труппа, планы на жизнь, вера и желание делать искусство! - пишут актеры о себе.

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