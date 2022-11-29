«Королева красоты Сибири & Мистер Сибири 2022». Фото Ирины Чикаловой

26 ноября в Барнауле состоялся финал ежегодного конкурса красоты и талантов «Королева красоты Сибири & Мистер Сибири 2022». За титулы боролись девять блистательных и талантливых парней и девушек. Рассказываем, кто из участников стал победителем.

«Королева красоты Сибири 2022»

Корону «Королевы красоты Сибири 2022» завоевала 32-летняя миниатюрная блондинка Елена Туралина из Алтайского района. Елена по росту оказалась ниже остальных участниц, что не помешало ей получить самый высокий титул.

«Королевы красоты Сибири 2022» Елена Туралина. Фото Ирины Чикаловой

Победительница - федеральный госслужащий. А еще она мастерски управляет автомобилем и имеет призовые места в районных автосоревнованиях. Свободное время посвящает сыну-первокласснику. Жизненный девиз красавицы: у каждого из нас только два пути - смириться с тем, что имеем, либо взять на себя ответственность и изменить жизнь к лучшему.

Елена ростом оказалась ниже всех. Фото: Lusiferphoto

Остальные очаровательные участницы тоже не остались без титулов:

- «Мисс Сибири 2022» стала 22-летняя Дарья Мирошниченко, магистрант Алтайского государственного университета,

- «Мисс Стиль» - 38-летняя Екатерина Осипова, старший оператор на АЗС,

- «Мисс Очарование» - 18-летняя Анастасия Осипова», мастер-бровист,

- «Мисс Грация» - 22-летняя Дарья Князева, студентка Алтайского государственного аграрного университета,

- «Мисс Талант» - 36-летняя Надежда Печенкина, продавец в магазине женской одежды.

- победительница онлайн-голосования - Дарья Мирошниченко.

«Королевы красоты Сибири 2022» Елена Туралина. Фото: Lusiferphoto

«Мистер Сибири 2022»

Это звание заслужил 18-летний Данил Кирякин из Новоалтайска. Симпатичный и пластичный парень уже на протяжении 14 лет занимается бальными танцами и работает хореографом в собственной студии латиноамериканских танцев. И параллельно учится в Алтайском краевом колледже культуры.

«Мистер Сибири 2022» Данил Кирякин. Фото: Lusiferphoto

Двое других парней поделили титулы вице-мистеров:

- «Первым Вице-Мистером Сибири» стал 21-летний Адум Джидда из центральной Африки, студент Алтайского государственного университета.

- «Вторым Вице-Мистером Сибири» - 28-летний Артем Кузнецов, владелец автомастерской.

Победителем онлайн-голосования также оказался Данил Кирякин.

Организаторы конкурса (международное модельное агентство Татьяны Жилиной) отмечают, что все участники были блистательны и шикарны, показали свои таланты, харизму и обаяние. Помимо титулов, они получили множество подарков и призов от партнеров конкурса.

«Мистер Сибири 2022» Данил Кирякин. Фото: Lusiferphoto

Самый экзотичный участник конкурса «Мистер Сибири 2022». Фото: Ирины Чикаловой

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