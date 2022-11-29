«Ожидать можно все». Дойдет ли до Алтая новый ковид из Китая

В крае готовы к любому развитию событий Фото: Олег УКЛАДОВ

В Китае уже несколько дней наблюдают суточный рекорд по числу случаев заражения СOVID-19. В Поднебесной ситуацию называют критической - c 24 ноября в некоторых крупных городах ужесточили ограничительные меры, вернулись к ежедневному ПЦР-тестированию.

Китай от Алтая не так далеко. Грозит ли жителям нашего региона новый подвид ковида из Китая и как обстоят дела эпидситуацией в крае? На вопросы читателей «Комсомолки» ответили главный эпидемиолог края Ирина Переладова и главный инфекциониста края Валерий Шевченко.

«Мы готовы ко всему»

- У нас уже была история, когда вирус ковида появился в Китае, а потом все разнеслось по миру, поэтому ожидать можно все, - говорит Ирина Переладова, главный эпидемиолог края.

По словам Ирины Владимировны, в крае готовы к любому развитию событий.

- У нас и вакцины полно, и с медикаментами в порядке, и средств индивидуальной защиты-достаточно, и госпитали мы не закрыли, и профильные лаборатории готовы к диагностике,- комментирует специалист.

Переладова отметила, что отечественные вакцины дают перекрестный иммунитет, то есть защищают от нескольких видов ковида. Сама Ирина Переладова привилась, как она говорит, «четыре раза по два раза» и чувствует себя прекрасно.

- Пока нет каких-либо подробных данных о новом виде вирусов из Китая, может быть, у них иммунитет упал, может быть, проблема с вакцинацией какая-то - гадать не будем, - отметила врач. – У нас пока в госпиталях ситуация стабильная, заболеваемость на низком уровне. В день больных ковидом поступает сейчас менее 100 человек, но при этом, как мы уже знаем, все может меняться стремительно.

Риски повышаются

- История с ковидом в Китае - перманентная, - комментирует Валерий Шевченко, главный инфекционист края. - В этот раз заболеваемость начала расти в начале ноября. Трудно сказать, почему происходят эти всплески. В Китае изначально избрали тактику нулевой нетерпимости. Выявленные случаи даже бессимптомного течения жестко контролировали ограничительными мероприятиями, изоляцией и т. д.. По большому счету, там тотальный скрининг. И даже сейчас из 40 тысяч – у 36 тысяч заболевших бессимптомные формы.

По словам главного краевого инфекциониста такой подход, с одной стороны, сдерживает массовую заболеваемость. С другой - тормозит выработку коллективного иммунитета.

- Прогнозировать что-то сложно, - отметил Валерий Шевченко. - За эти два года мы увидели, что прогнозы сбываются частично, разворачивались разные сценарии. Были эпизоды, когда в Поднебесной был подъем заболеваемости, и они с ним справлялись, и это не выходило за пределы Китая. Но было и по-другому, поэтому риски повышаются и это должно мобилизовать.

Валерий Шевченко также, как и Переладова, отметил, что на Алтае есть все, чтобы противопоставить ковиду.

- Во-первых - это вакцина, которая, по некоторым данным, актуализирована на ожидаемые варианты вирусов. Во-вторых, на сегодня есть уже достаточный опыт оказания медицинской помощи как при тяжелой форме ковида, так и средне тяжелой, и легкой, -заверил специалист.

По словам главного инфекциониста края, в начале 2022 года на Алтае пережили самый высокий подъем заболеваемости ковидом (штамм омикрон), но при этом подавляющее количество пациентов было сконцентрировано на амбулаторном этапе.

- Работа поликлиник была перестроена на новый формат, который позволил принимать такое количество пациентов единовременно, - рассказывает Шевченко.

Сегодня, по словам спикера, есть большой арсенал лекарственных препаратов как для лечения пациентов, так и для профилактики осложнений СOVID-19.

- Как было два года назад и как сейчас - это две большие разницы,- подытожил специалист. - С одной стороны, конечно, в обществе есть усталость от обилия информации, которая делает тему безразличной. С другой стороны, у части людей есть опыт, когда сами в тяжелой форме перенесли болезнь или видели, как она протекает у близких людей, и они осознают, как все непросто. Остается уповать на сознательность у каждого человека. Никто не отменял истории, когда молодой пациент легко переносит болезнь, но передает вирус близким, которых потом увозят в госпиталь в чрезвычайно тяжелом состоянии.

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