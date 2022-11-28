Мэр Студеникин рассказал, как Бийск изменился за время его работы

Александр Студеникин показал презентацию с результатами работы Фото: газеты «Бийский рабочий»

Глава Бийска Александр Студеникин рассказал об итогах работы администрации за 5 лет. Он обратился к жителям с презентацией, в которой показал, как изменился алтайский наукоград.

– Задачи были нелегкими, но вместе с вами мы находили пути их решения и воплощали в жизнь запланированные мероприятия, – подчеркнул Александр Студеникин.

В презентации главы города сказано, что за 5 лет в Бийске модернизировали систему уличного совещания, построили новые линии. Также в алтайском наукограде появились новый парк, сквер и набережная, реконструировано 12 общественных территорий. Кроме того, в городе ликвидировали более 200 свалок.

Еще один важный аспект работы – ремонт и обслуживание городских дорог. За время работы Александра Студеникина отремонтировали 65 участков протяженностью почти 66 километров. Нормативное состояние улучшилось с 45 до 73%.

Многие бийчане оценили и то, что в 2020 году после капитального ремонта возобновил работу лагерь «Факел». Для комфортного отдыха там капитально отремонтировали корпуса, благоустроили территорию, смонтировали системы оповещения и эвакуационного освещения, реконструировали спортивные площадки, обустроили тренажерный комплекс.

Александр Студеникин отметил, что развитие города стало возможным благодаря совместной работе с правительством региона, руководителями предприятий и организаций, общественниками и другими бийчанами.

– Ваше активное участие в жизни города и неравнодушие в обсуждении вопросов городского развития позволяют улучшать качество жизни бийчан. Несмотря на особые экономические, COVID-ные и санкционные условия вместе мы эффективно решаем стоящие перед нами задачи, – резюмировал глава города, обращаясь к жителям.

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