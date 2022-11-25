Когда и как изменятся цены за коммуналку в Алтайском крае

Превышение стоимости платежа максимально установленной планки подлежит компенсации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на коммунальные услуги. В целом по региону цены вырастут до 10,3%, а в Барнауле и Бийске – не более чем на 14,7% и 11,4% соответственно. С чем связан рост платежей и кому доступна компенсация, пояснили в Управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

С чем связано внеплановое изменение тарифов?

Изменение тарифов продиктовано соответствующим постановлением Правительства РФ № 2053, которое было принято 14 ноября текущего года. Согласно документу, региональные власти должны установить все тарифы на 2023 год не позднее 29 ноября и начать применяться уже с 1 декабря 2022-го. Изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития от Минэкономразвития. Это станет уже вторым их увеличением в этом году после июльской индексации на 4%.

В целом по региону цены вырастут до 10,3% Фото: Олег УКЛАДОВ

– Перенос сроков индексации вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, – объясняли в Минэкономразвития.

В краевом Минстрое поясняют, что на рост тарифов влияет, например, цена угля. Так, с осени 2020 года топливо стало дороже более чем на 50%. Также сказался и рост минимальной заработной платы в регионе. Это особенно отразилось на расходах теплоснабжающих компаний, так как в большинстве таких организаций более половины сотрудников получают зарплату на уровне МРОТ.

– Минимальная заработная плата в Алтайском крае с начала 2021 по конец 2022 выросла с 13000 рублей до 16638 рублей, то есть почти на 28%. Соответственно, поставщики коммунальных услуг уже сегодня фактически несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объеме в действующих тарифах, несут убытки, - поясняют чиновники.

Согласно постановлению, в среднем по России цены поднимутся не выше 9%. Однако, как поясняют в краевом управлении по тарифам, для каждого региона действуют допустимые отклонения от среднего уровня. В Алтайском крае этот показатель составляет 2,4%. В сумме выходит, что совокупный платеж за коммунальные услуги, с учетом требований федерального законодательства, этой зимой может вырасти до 11,4%. Однако анализ регионального управления по тарифам показал, что для большинства муниципалитетов края будет достаточным установить ограничение роста сумм оплаты до 10,3%, за исключением Бийска и Барнаула.

Почему в Бийске и Барнауле цены другие?

В тарифном управлении поясняют, что Барнаул и Бийск относятся к ценовым зонам теплоснабжения. Ежегодно в этих двух крупнейших городах края проводятся масштабные инвестиционные и ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры, износ которых все еще крайне высок. Поэтому в Барнауле и Бийске максимальная планка роста цен будет выше - до 14,7% и 11,4% соответственно.

– При этом для большинства потребителей рост будет ниже, - подчеркивают в управлении по тарифам.

Отмечается, что совокупная плата за коммунальные услуги, о которой идет речь, включает не все, что перечислено в квитанции об оплате услуг ЖКХ. В нее входит платеж за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, твердое топливо, отведение сточных вод, а также обращение с ТКО. Но при этом не входит, например, обслуживание домофона и плата за капитальный ремонт.

В каждом доме повышение цен будет разное, и оно зависит от ресурсоснабжающей организации Фото: Олег УКЛАДОВ

Кому компенсируют прирост платежей?

Превышение стоимости платежа максимально установленной планки подлежит компенсации за счет бюджетов районов и городов края. Эта система действует в регионе уже не первый год.

– Данные выплаты компенсируют прирост платежа за коммунальные услуги всем жителям вне зависимости от наличия льгот, количества потребителей и жилых помещений. Кроме того, для отдельных «льготных» категорий продолжают действовать субсидии и компенсации от управлений социальной защиты населения, - поясняют в профильном ведомстве.

Оформлением и выплатами компенсации занимаются администрации районов и городов края. Правительство региона контролирует соблюдение установленных губернатором края ограничений, занимается мониторингом проводимой органами местного самоуправления информационно-разъяснительную работу и объем выплаченных средств.

В итоге, на компенсацию могут рассчитывать потребители, у которых совокупный платеж за коммуналку увеличится более, чем:

– на 10,3% – для муниципалитетов края,

– на 14,7% – для жителей Барнаула,

– на 11,4 % – для жителей Бийска.

В тарифном управлении подчеркивают, что в каждом доме повышение цен будет разное, и оно зависит от ресурсоснабжающей организации. Названные выше цифры – это максимальный показатель.

Когда начнут действовать новые тарифы?

В Алтайском крае, как и во всей стране, новые тарифы начнут действовать с 1 декабря 2022 года. То есть квитанции с другими расценками на коммунальные услуги жители региона получат уже в январе 2023 года.

Власти подчеркивают, что больше в 2023 году цены на коммуналку не изменятся. Правительство РФ ввело «заморозку» роста платежей за коммунальные услуги более чем на 1,5 года. Таким образом, следующее повышение тарифов возможно не ранее 1 июля 2024 года.

В настоящее время готовится к подписанию Указ Губернатора, которым будут установлены предельные индексы на территории края с учетом требований и ограничений нового федерального постановления.

Подробнее с постановлением Правительства РФ № 2053 Об особенностях индексации регулируемых цен и тарифов на официальном сайте управления по тарифам.