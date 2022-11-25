Барнаульские фельдшеры теперь выезжают на вызовы с ноутбуками: что изменится для пациентов

Пока такое нововведение действует лишь в одной поликлинике Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульской поликлинике №14 фельдшерам выдали ноутбуки для работы на вызовах. Как рассказал главный врач медучреждения Дмитрий Денисов на своей странице Вконтакте, теперь медики смогут сразу записать пациента на прием к терапевту узкому специалисту.

По словам Дмитрия Денисова, раньше медик при осмотре на дому лишь после возвращения в поликлинику начинал искать талон для пациента на повторный прием к терапевту или к узкому специалисту, затем звонил человеку и сообщал о времени визита.

- Сейчас, благодаря ноутбукам, фельдшер сможет записывать на прием уже во время осмотра. Кроме того, установленные программы позволяют на месте открыть или закрыть больничный лист, - подчеркнул главный врач поликлиники №14.

Также появились изменения для пациентов с онкологическими заболеваниями. Теперь фельдшер, прибывший на вызов, сможет выписать рецепт на получение льготных лекарств. Однако это касается лишь паллиативной помощи.

Как пояснили «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Алтайского края, пока такое нововведение действует лишь в поликлинике №14 – это была инициатива главврача. Что касается бригад скорой помощи в других медучреждениях, то медикам уже давно выдали планшеты. Благодаря технике при прибытии на вызов работник видит всю информацию о пациенте.

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