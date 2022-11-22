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Общество22 ноября 2022 4:42

Огромное и злобное: алтайский биолог показал снимок таинственного «существа», похожего на йети

Алтайский биолог показал снимок таинственного «существа», похожего на йети
Александра Сапожкова
За забором частного дома виднеется то ли зверь, то ли снежный человек. Автор фото: Алексей Эбель

За забором частного дома виднеется то ли зверь, то ли снежный человек. Автор фото: Алексей Эбель

Фото: Личный архив

Известный алтайский биолог Алексей Эбель заинтриговал подписчиков «ВКонтакте». Он опубликовал фото загадочного пугающего «существа» и подписал:

- Однажды случилась вот такая мимолетная встреча в одном удаленном уголке Горного Алтая. Что это было - даже не спрашивайте.

Глядя на снимок, действительно можно испугаться. За забором частного дома виднеется то ли зверь, то ли йети. Он будто случайно забрел в жилище… Огромное туловище похоже на человеческое, только покрыто бурыми волосами, а злое лицо напоминает звериную морду.

- Это старое фото, ему лет 10! Поэтому тут никакой новости нет. На этом месте сейчас уже ничего нет. Комментировать ничего не буду – меня тогда попросили об этом ничего не рассказывать, - сказал «Комсомолке» Алексей Эбель.

Однако биолог все-таки признался, что это чучело, которое стояло во дворе обычного жилого дома. Для каких целей хозяин решил попугать прохожих – не известно. Может быть, захотел таким образом привлечь туристов. Ведь йети, живущий в горах Алтая – один из популярных мифов. С 70-х годов прошлого века из республики регулярно приходили сообщения о снежном человеке. И даже организовывали экспедиции по его поиску. Правда, все они заканчивались безрезультатно. Тем не менее, собрано немало свидетельств местных жителей.

- Были случаи, когда люди сталкивались с ним, - рассказывал еще в 2003 году зав. кафедрой физической географии Горно-Алтайского госуниверситета профессор Александр Маринин. - И в Улаганском районе, и в Онгудайском, и в Кош-Агачском.

Он поделился одной из историй: в стан юрты якобы спустился снежный человек и пытался похитить ребенка. А когда прибежали взрослые, он ушел в горы.

Причем почти все очевидцы описывали существо одинаково. Рост выше двух метров, тело покрыто густой буровато-желтой шерстью, крепкие мышцы и грудная клетка - один в один, как на снимке Алексея Эбеля. А вдруг это было чучело настоящего йети..? Кто ж знает, ведь биолог пообещал никому не раскрывать тайну странного существа.

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