Огромное и злобное: алтайский биолог показал снимок таинственного «существа», похожего на йети

За забором частного дома виднеется то ли зверь, то ли снежный человек. Автор фото: Алексей Эбель Фото: Личный архив

Известный алтайский биолог Алексей Эбель заинтриговал подписчиков «ВКонтакте». Он опубликовал фото загадочного пугающего «существа» и подписал:

- Однажды случилась вот такая мимолетная встреча в одном удаленном уголке Горного Алтая. Что это было - даже не спрашивайте.

Глядя на снимок, действительно можно испугаться. За забором частного дома виднеется то ли зверь, то ли йети. Он будто случайно забрел в жилище… Огромное туловище похоже на человеческое, только покрыто бурыми волосами, а злое лицо напоминает звериную морду.

- Это старое фото, ему лет 10! Поэтому тут никакой новости нет. На этом месте сейчас уже ничего нет. Комментировать ничего не буду – меня тогда попросили об этом ничего не рассказывать, - сказал «Комсомолке» Алексей Эбель.

Однако биолог все-таки признался, что это чучело, которое стояло во дворе обычного жилого дома. Для каких целей хозяин решил попугать прохожих – не известно. Может быть, захотел таким образом привлечь туристов. Ведь йети, живущий в горах Алтая – один из популярных мифов. С 70-х годов прошлого века из республики регулярно приходили сообщения о снежном человеке. И даже организовывали экспедиции по его поиску. Правда, все они заканчивались безрезультатно. Тем не менее, собрано немало свидетельств местных жителей.

- Были случаи, когда люди сталкивались с ним, - рассказывал еще в 2003 году зав. кафедрой физической географии Горно-Алтайского госуниверситета профессор Александр Маринин. - И в Улаганском районе, и в Онгудайском, и в Кош-Агачском.

Он поделился одной из историй: в стан юрты якобы спустился снежный человек и пытался похитить ребенка. А когда прибежали взрослые, он ушел в горы.

Причем почти все очевидцы описывали существо одинаково. Рост выше двух метров, тело покрыто густой буровато-желтой шерстью, крепкие мышцы и грудная клетка - один в один, как на снимке Алексея Эбеля. А вдруг это было чучело настоящего йети..? Кто ж знает, ведь биолог пообещал никому не раскрывать тайну странного существа.

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