В Кемерове обсудят проблему нелегального оборота сигарет

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В начале этого года «Комсомольская правда» уже проводила межрегиональную конференцию, посвященную данной теме. Обсуждение проблемы и совместная работа показали свою эффективность, но останавливаться на достигнутом нельзя. Нелегальная продукция опасна для людей и наносит вред экономике и государственному бюджету из-за неоплаченных акцизов и налогов.

На межрегиональной конференции 23 ноября специалисты, представители властей и торговых предприятий обсудят ситуацию с оборотом нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции на территории регионов Сибири и обозначат пути решения существующих проблем.

Когда: 23 ноября

Время: 14.00 (кем)

Площадка: Кузбасская торгово-промышленная палата (Сосновый бульвар, 1, оф. 511)

Место проведения: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1, бизнес-гостиная, оф. 511

Дополнительная информация по тел. (384-2) 777-455

Зарегистрироваться: https://b24-o64uyv.bitrix24.site/crm_form_uut6w/

Участники:

• Сибирское таможенное управление

• Управление Роспотребнадзора по Омской области

• Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области

• Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю

• Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области

• Управление Федеральной налоговой службы по Омской области

• Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю

• Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области

• Главное управление МВД России по Новосибирской области

• Управление МВД России по Омской области

• Главное управление МВД России по Кемеровской области

• Главное МВД России по Алтайскому краю

• Главное МВД России по Омской области

• Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

• Отдел по вопросам профилактики и правонарушений министерства региональной безопасности Омской области

• Министерство промышленности и торговли Кузбасса

• Министерство региональной безопасности Омской области

• Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции

• Центр развития перспективных технологий

• Отдел по борьбе с нелегальной торговлей ВАТ Россия

• ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

• JTI Россия

• Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

• Межрегиональное общественное движение по борьбе с контрафактной продукцией NOCOUNTRAFEIT

• Общественный совет по проблеме подросткового курения