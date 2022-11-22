Точки роста

Пресс-конференция с участием министра транспорта Алтайского края А. Воронова и заместителя министра транспорта края Д.Коровина. Фото: Илья Петров

Транспортная отрасль края обновила в этом году ряд рекордов, показав завидную эффективность в непростых экономических реалиях. Об этом было заявлено на прошедшей на минувшей неделе пресс-конференции с участием министра транспорта Алтайского края Антон Воронов, начальника КГКУ «Алтайавтодор» Василия Мотуза и заместителя министра, начальника управления по транспорту Минтранса Дмитрия Коровина.

Все запланированные объемы выполнили

22,9 миллиарда рублей освоили в текущем году дорожники Алтайского края на ремонте, реконструкции и строительстве дорожной сети региона, всего более 700 километров. Такую цифру, начиная разговор, назвал министр транспорта Антон Воронов. По его словам, все запланированные объемы выполнили.

Воронов Антон Владимирович, министр транспорта Алтайского края. Фото: Илья Петров

Как раз в день пресс-конференции поступила информация, что началась отгрузка троллейбусов для Рубцовска из Республики Беларусь, всего до конца года планируется отправить туда семь новых машин. Также началась реализация контракта по поставке трамваев для Барнаула.

Кроме того, заключили контракт на приобретение и доставку из Беларуси, также с предприятия «Белкоммунмаш», в первом квартале 2023 года новых трамваев для Барнаула.

Далее зашла речь о международном аэропорте Барнаул. Новые владельцы барнаульской воздушной гавани, по словам Дмитрия Коровина, готовят проектно-сметную документацию по его реконструкции. Кстати, по итогам 10 месяцев этого года аэропорт вышел на исторический максимум - перевезено 539 тысяч человек. До конца года и прогнозируется 611 тысяч человек – такого не было никогда за все время его деятельности.

Коровин Дмитрий Николаевич, заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту. Фото: Илья Петров

Также прорабатывается вопрос восстановления малой авиации. Так, по информации замминистра, Межрегиональная Ассоциация «Сибирское соглашение» изучает возможность ее возвращения на внутрирегиональные маршруты. В крае рассматриваются в качестве перспективных порты в Белокурихе, райцентре Михайловском и Яровом. На месте уже провели натурные съемки и оценили затраты на восстановление малых аэропортов и себестоимость поездок.

Новая жизнь степной зоны

Еще одно знаковое событие этого года – открытие железнодорожного сообщения до Славгорода. Оно намечено на 12 декабря. Как рассказал Антон Воронов, это направление охватит напрямую семь районов, еще восемь – сопредельных. «В пути – шесть с половиной часов, что довольно быстро для поезда до Славгорода. А также безопасно и относительно автобуса – дешевле», - удовлетворенно отметил министр и выразил надежду, что этот скорый поезд «вдохнет новую жизнь в степную зону». Поезд будет курсировать через день, включает в себя три класса, стоимость билета от 677 до 1100 рублей на взрослого человека (для студентов 330 рублей). Он уже включен в расписание 2023 года. Правда, название пока в работе, идет бурное обсуждение.

Речная навигация в этом году прошла «идеально», утверждает Дмитрий Коровин. И у него есть для этого все основания. Несмотря на аномально низкую водность, удалось перевезти 1,179 миллиона тонн грузов (в прошлом году было 870 тыс. т), такого не было с 1993 года. План выполнен на 141%. Это стало возможным, в том числе, благодаря единственному в стране соглашению, по которому край субсидирует федеральный центр, вкладывая инвестиции в углубление водных путей. Соответственно, мы стали вынимать более миллиона кубометров донного грунта, навигационный период увеличился до 159. Глубина и ширина хода, а также свет и знаки обеспечены на всем участке.

Основной объем грузов – инертные материалы. Но стали появляться и иные, например, лес. География - весь край, а также Новосибирская область. Главные потребители - не только дорожники, но и стройиндустрия.

Восстанавливается портовое хозяйство в разных территориях. Прежде всего, порт Восточный в Барнауле, а также открыли гавань в Усть-Пристани.

Замминистра рассказал, что в следующем году в крае появится земснаряд самоходного типа стоимостью в миллиард рублей, строящийся специально для Барнаульского района водных путей. Запуск в работу, ожидается, предварительно, в 2024 году. Земснаряд предназначен для каменных грунтов, производительность 700 тысяч кубометров в час. Поэтому работы по углублению дна будут вестись в ближайшем будущем теперь еще и на Катуни, где находится одна из точек роста - Бийский гравийно-песчаный комбинат.

Готовы к строительству объектов любой сложности

Начальник КГКУ «Алтайавтодор» Василий Мотуз, говоря о проектах в среднесрочной перспективе, разъяснил ситуацию вокруг проекта по строительству развязки на Змеиногорском тракте. По его словам, возможно, уже в января назовут подрядчика на этот объект. Заинтересованных исполнителей достаточно много: подмосковная компания, Барнаульское ДСУ-4, «Новосибирскавтодор» и другие.

Мотуз Василий Орестович, начальник КГКУ Алтайавтодор. Фото: Илья Петров

«Лишь бы качественный подрядчик был, без разницы, кто победит. И все же нам бы хотелось, чтобы у нас появился наш: будь то ДСУ-4, Юго-Запад, Северо-Восток (одноименные ДСУ. - прим. ред.). Понятно, что он сможет потом еще и другие объекты реализовать, мы же не живем одним днем, а надеемся, что у нас когда-нибудь будет большой обход Барнаула, развязка в районе пересечения улиц Малахова и Власихинской, в планах – обход Бийска продолжить до Катунского моста. Такие идеи есть, все зависит от того, какие будут финансовые возможности. Мы готовы реализовать проект любой сложности. И этот объект никто со счетов не сбрасывает», - заверил Василий Мотуз.

Автор: Илья Петров