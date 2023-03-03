На Алтае ледник Актру за 60 лет растаял на четверть

Баланс массы ледников снова оказался отрицательным Фото: Пресс-служба ТГУ

Расположенный в Горном Алтае ледник Актру за 60 лет потерял более 25% своей массы – и продолжает таять. К такому выводу пришли ученые Томского государственного университета и института географии РАН. Об этом пишет пресс-служба вуза.

Исследователи выяснили, что баланс массы ледников снова оказался отрицательным – минус 603 мм водного эквивалента, или 70 см льда со всей площади ледника. Малый и Правый Актру сильнее всего таяли с 1975 по 2000 год. Левый Актру активно терял массу на протяжении второй половины XX века - за 60 лет на более 25%. Причем около 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.

Таяние ледников – один из главных индикаторов глобальной трансформации окружающей среды.

– Ледники – это не только индикатор изменения климата, но и отправная точка для новых природных катаклизмов: повышения уровня мирового океана, изменения температуры воды и концентрации соли в морях. Интенсивное таяние ледников является также показателем региональных климатических изменений, ведет к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий и увеличивает риски для посещения этих районов туристами. Несмотря на это, привлекательность горно-ледниковых территорий для туристов растёт с каждым годом, – поделился Александр Ерофеев, руководитель экспедиции, заведующий проблемной научно-исследовательской лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ.

Для оценки изменения площади и объема ледников бассейна Актру применяли полевые наблюдения, данные дистанционного зондирования, аэрофотоснимки, а также цифровые модели рельефа. Кроме того, впервые установили оборудование для наблюдения за испарением с водной поверхности в гляциальной зоне. Это позволило рассчитать испаряемость, а также построить карты ее распределения за лето 2022 года.

– Испарение – важный элемент водного баланса в горно-ледниковом бассейне, а градиент испаряемости – это изменение испаряемости в зависимости от высоты поверхности горно-ледникового бассейна Актру от подножия до главной вершины, – пояснил Александр Ерофеев.

Напомним, ранее мы писали, о том, что специалист Томского государственного университета создал 3D-тур по научной станции «Актру». Ее в 1950-е годы основали для гляциологических исследований в горах Алтая. Теперь у всех есть возможность посмотреть и уникальные природные объекты, которые исследуют ученые, и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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