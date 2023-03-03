Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 марта 2023 9:43

На Алтае ледник Актру за 60 лет растаял на четверть

Это один из индикаторов глобальной трансформации окружающей среды
Герман Архаров
Баланс массы ледников снова оказался отрицательным

Баланс массы ледников снова оказался отрицательным

Фото: Пресс-служба ТГУ

Расположенный в Горном Алтае ледник Актру за 60 лет потерял более 25% своей массы – и продолжает таять. К такому выводу пришли ученые Томского государственного университета и института географии РАН. Об этом пишет пресс-служба вуза.

Исследователи выяснили, что баланс массы ледников снова оказался отрицательным – минус 603 мм водного эквивалента, или 70 см льда со всей площади ледника. Малый и Правый Актру сильнее всего таяли с 1975 по 2000 год. Левый Актру активно терял массу на протяжении второй половины XX века - за 60 лет на более 25%. Причем около 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.

Таяние ледников – один из главных индикаторов глобальной трансформации окружающей среды.

– Ледники – это не только индикатор изменения климата, но и отправная точка для новых природных катаклизмов: повышения уровня мирового океана, изменения температуры воды и концентрации соли в морях. Интенсивное таяние ледников является также показателем региональных климатических изменений, ведет к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий и увеличивает риски для посещения этих районов туристами. Несмотря на это, привлекательность горно-ледниковых территорий для туристов растёт с каждым годом, – поделился Александр Ерофеев, руководитель экспедиции, заведующий проблемной научно-исследовательской лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ.

Для оценки изменения площади и объема ледников бассейна Актру применяли полевые наблюдения, данные дистанционного зондирования, аэрофотоснимки, а также цифровые модели рельефа. Кроме того, впервые установили оборудование для наблюдения за испарением с водной поверхности в гляциальной зоне. Это позволило рассчитать испаряемость, а также построить карты ее распределения за лето 2022 года.

– Испарение – важный элемент водного баланса в горно-ледниковом бассейне, а градиент испаряемости – это изменение испаряемости в зависимости от высоты поверхности горно-ледникового бассейна Актру от подножия до главной вершины, – пояснил Александр Ерофеев.

Напомним, ранее мы писали, о том, что специалист Томского государственного университета создал 3D-тур по научной станции «Актру». Ее в 1950-е годы основали для гляциологических исследований в горах Алтая. Теперь у всех есть возможность посмотреть и уникальные природные объекты, которые исследуют ученые, и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае ускорилось таяние ледников

Это говорит о изменении климата в регионе (подробнее)

Интересное