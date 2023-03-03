Массовую вакцинацию от чумы объявили на Алтае

Вакцинации подлежат жители Кош-Агачского района Фото: Олег УКЛАДОВ

С 6 марта в Республике Алтай начинается массовая вакцинация от чумы. Смертельное заболевание даже в наши годы представляет реальную опасность.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2022 году, несмотря на напряженную эпизоотическую обстановку, а также благодаря всевозможным запретам и превентивным мерам, случаев заболевания чумой в регионе зафиксировано не было.

Вместе с тем, территории с природными очагами есть не только в Кош-Агачском районе, но и Республике Тыва, Монголии и Китае. Именно поэтому ежегодно данные регионы с ранней весны начинают проводить профилактику.

В Республике Алтай основными переносчиками заболевания являются серый и длиннохвостые сурки. Они обитают в высокогорной местности на склонах хребтов Сайлюгем, Южно-Чуйский, Чихачева, и на плоскогорье Укок. Сейчас одна из главных проблем заключается в том, что в последние годы значительно увеличился поток туристов, в том числе неорганизованных. Не все из них знают, где находятся опасные территории и о том, что к суркам лучше не приближаться, а ведь это значительно повышает риски не только заражения, но и выноса инфекции за пределы не только Кош-Агачского района, но и Алтая в целом. Это вполне реально, так как инкубационный период чумы длится до недели, и отдыхающий вполне может отправиться домой уже зараженным.

Таким образом, правительству республики рекомендовано ограничить все виды охоты и добычи сурка (за исключением их отлова) на территории Кош-Агачского района. С понедельника, 6 марта стартует массовая вакцинация местных жителей, начиная с двухлетнего возраста. Кроме того, сотрудники роспотребнадзора должны будут провести подворовый обход и еще раз напомнить людям о том, что употреблять в пищу грызунов категорически запрещается.

Кроме того медикам рекомендовано провести учения с вводом условного больного. Это делается для того, чтобы в реальной ситуации у них не наступила паника и неразбериха. Руководству образовательных организаций следует дать задание школьникам написать сочинение и провести конкурс рисунков на тему «Профилактика чумы».

Под строжайшим запретом нахождение детей в опасной зоне, а также выпас верблюдов. За последними следует установить постоянный ветеринарный надзор. Владельцы кемпингов, гостиниц и других мест размещения должны установить на своей территории стенды с информацией и буклетами по профилактики чумы.

Клиники должны иметь неснижаемый запас противочумной вакцины в объеме 4000 накожных доз для дополнительной вакцинации населения в случае эпидемиологических осложнений. Кроме того, привитыми должны быть студенты и учащиеся, возвращающиеся в Кош-Агач на каникулы, демобилизованные военнослужащие, а также вахтовики, прибывающие в район на срок свыше двух недель.

Под особым контролем также будет находиться пропускной пункт «Ташанта», автовокзалы и аэропорт. А с 18 апреля ГИБДД возобновит работу передвижных постов для досмотра личного автотранспорта на территории Кош-Агачского района. Сотрудники полиции будут выявлять лиц, причастных к незаконной охоте на сурков.

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