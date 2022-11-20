На Алтае осудили мужчину, который убил бывшую жену и был в бегах более трех лет

Мужчину задержали в 2021 году Фото: Олег УКЛАДОВ

62-летнего жителя села Иогач Турочакского района Республики Алтай осудили за убийство бывшей жены. Преступление произошло в июне 2018 года, после этого мужчина был в бегах. Об этом сообщает СУ СК региона.

Следствие и суд установили, что ранним утром в июне 2018 года мужчина подкараулил бывшую жену на территории усадьбы дома и выстрелил потерпевшей в грудь, а также ударил ножом. Он пошел на жестокое убийство из личных неприязненных отношений, женщина скончалась.

На месте преступления мужчину заметила бывшая теща, увидев ее, он быстро убежал. После этого выехал за пределы Республики Алтай в неизвестном направлении и продолжил скрываться от следствия.

«Розыск жителя Республики Алтай продолжался более 3 лет, мужчина периодически менял места жительства, однако все это время оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения, не прекращались», - подчеркнули в СК.

В августе 2021 года мужчина приехал в Турочакский район, где его заметили правоохранители. Во время задержания он активно сопротивлялся и даже распылил в лицо полицейских газовый баллончик. У них был химический ожог глаз.

«Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», - отметили в ведомстве.

Жителю Республики Алтай назначили наказание в виде 11, 5 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил исках детей погибшей на 2 млн рублей.

Напомним, ранее в Республике Алтай 39-летний мужчина жестоко убил бывшую жену из ревности и сам позвонил в полицию. Подробнее об том преступлении можно прочитать здесь.

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