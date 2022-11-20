Алтайский майор полиции рассказал, как можно привлечь к ответственности курящих соседей

Нарушения должна зафиксировать полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

Для некурящего человека соседи-курильщики могут стать настоящим адом, если они дымят в подъезде. В таких случаях советуют обращаться в полицию, но далеко не всегда это оказывается эффективным. Почему так происходит и как законными способами наказать нарушителя, рассказал алтайский майор полиции Валерий Кондратюк.

Нужны факты

Как поясняет сотрудник полиции, проблемы после сообщениях о курении в подъезде возникают при фиксации правонарушений.

- Мы рекомендуем по возможности фиксировать эти правонарушения, делать видеосъемку. Также можно пригласить свидетелей, чтобы они могли это подтвердить, - поясняет Валерий Кондратюк.

Если факт курения в подъезде или возле него подтвердится, человека могут привлечь к административному наказанию.

Размеры штрафов за курение

За курение табака и никотинсодержащей продукции в неположенных местах предусмотрен штраф. Причем неважно, чем именно будет дымить человек – обычной сигаретой, кальяном или вейпом. Как пояснил Валерий Кондратюк, все они попадают под один запрет.

Размер штрафа составляет от 500 до 1500 рублей. Если же человек курил на детской площадке, то его оштрафуют на сумму от 2000 до 3000 рублей.

Кстати, пожаловаться можно не только на курильщиков, но и на магазины, которые продают табак несовершеннолетним, торгуют никотиновой продукцией вблизи учебных заведений или открыто демонстрируют сигареты на полках. По данным краевого Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2022 года в магазины Алтайского края оштрафовали за подобные нарушения на общую сумму уже более 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нейротоксический яд. Алтайский психиатр-нарколог рассказал, чем так опасны вейпы

Среди пациентов в краевом диспансере есть дети 10-11 лет (подробнее)