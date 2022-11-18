Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
18 ноября 2022 10:13

85-летняя пенсионерка из Барнаула рассказала, как ее развели «оконные мастера»

Бывшую учительницу истории раскошелили на неожиданный ремонт окна
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Любовь Романова возле злополучного окна

Любовь Романова возле злополучного окна

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мне обидно, что я попалась на удочку людей, которые пишут «миханизм» и «10 тысячь» с мягким знаком, - сокрушается 85- летняя жительница Барнаула, бывшая учительница истории Любовь Алексеевна Романова. - Я и детям еще не говорила про свою оплошность, позвонила сразу в «Комсомолку» для того, чтобы вы предупредили таких же стариков как я не доверять проходимцам.

«Выставили окно и достали договор»

По словам Любовь Алексеевны, 7 ноября ей позвонил вежливый человек, сообщил, что представляет фирму «Доверие», которая якобы ставила в ее квартире пластиковые окна, и сейчас сотрудники компании проводят бесплатную диагностику.

- Спросил, дома ли я, а уже через час под дверью стояли два парня от этой фирмы, - вспоминает Любовь Алексеевна. – Одно окно у меня действительно немножко неправильно работало, не приоткрывалось на проветривание вертикально. Они стали пугать меня, как пугают, видимо, всех бабок: «Да вы что, упадет на вас еще, убьет». После этого выставили стекло, в комнате стало очень холодно. А я перед этим два дня назад операцию делала, удаляли катаракту. Мне и простывать нельзя и волноваться, а как тут не простынешь и не разволнуешься! В это время один мужчина стал что-то откручивать и закручивать, а другой достал договор. Удивившую меня цену объявили, когда окно было выставлено.

По договору стоимость работ по ремонту окна составила 10,5 тыс рублей. На вопрос о том, почему так дорого, ремонтники заметили: «Дефолт, бабушка, потом еще дороже будет!», - вспоминает Романова.

По словам Любови Алексеевны, договор она подписала, так как испугалась, что иначе мужчины ее могут оставить с открытым окном. Да и вообще стало страшновато.

Вот тебе и «Доверие»

В акте, оставленном пенсионерке, перечисляются «замена ножничного миханизма, чистка фурнитуры, сложная регулировка, установка АПС».

- Запомнилось, что эти «мастера» сняли с окна ручку, достали какую-то грязную, протерли ее и поставили, - рассказывает Любовь Алексеевна. - Ну и железяку поставили, тот самый «миханизм».

По словам женщины, она в тот же день позвонила по телефону фирмы, оставленному в договоре, и попросила объяснить дороговизну неожиданного ремонта. Опять же вежливый человек пообещал прийти и разобраться.

- Никто естественно не пришел, - вздыхает Любовь Алексеевна. - Дети меня неоднократно предупреждали не открывать никому, не принимать ничего на веру, но как же так жить, вообще никому не доверяя. Мне так к этому сложно привыкнуть…

«Никакого обмана не было»

Договор пенсионерка подписала с ООО «Доверие» в лице Мальцева Вадима Павловича. Фирма зарегистрирована совсем - недавно с 15 августа 2022 года.

- Мы не отказываемся, готовы идти на диалог, пусть приезжает, разберемся, - прокомментировал «КП»- Барнаул» Вадим Мальцев.

По словам директора фирмы «Доверие» никакого обмана не было:

- Наша организация занимается обслуживанием ПВХ конструкций. Женщине было предложено гарантийное обслуживание. При осмотре была выявлена проблема. Мы не заявляли, что именно мы ставили эти окна, – пояснил руководитель.

По словам Мальцева, после недовольного звонка пенсионерки состоялся разговор с одним из ремонтников и тот пояснил, что «створка выпадала в прямом смысле этого слова, любой порыв ветра мог ее выдавить».

Стоимость работ в 10500 руководитель назвал отнюдь не завышенной.

- Сейчас после санкций, все подорожало, сами понимаете, - пояснил директор ООО «Доверие». Если раньше тот же ножничный механизм стоил 4500 рублей то сейчас 6500 рублей, плюс чистка фурнитуры 3000-3220 рублей, сложная регулировка - 1000 рублей, установка антипровисной системы – 1500 рублей.

- Судя по вашему раскладу клиентке, даже дешево обошлось оконце? Сумма то ваша еще больше получается, - переспросили мы.

- Да, мы ей сделали скидку как пенсионерке, - невозмутимо ответил собеседник.

Вадим Мальцев добавил, что занялся этой деятельностью, потому что у самого как-то была проблема с окном в доме, и он понял, что это услуга востребована.

- Получается, вы не относите себя к оконным мошенникам? - прямо спросили мы.

- Ни в коем случае, у нас много довольных клиентов, - заверил Мальцев.

«Бросайте трубки»

Барнаульский юрист Михаил Жуков эту историю прокомментировал довольно эмоционально:

- Не первый год по городам и весям нашей страны гуляет история про замерщиков окон и их реставраторов. И суммы, о которых идет речь, иногда сопоставимы с витражами Собора Парижской Богоматери. На самом деле, это банды аферистов и мошенников типа тех, которые раньше продавали массажеры китайского производства от всех болезней и т д. Теперь они, видимо, перешли на окошки. Учитывая, что никакой программы государственного обслуживания частной собственности (пластиковых окон) нет, то заявления о бесплатных диагностиках, программах – однозначно мошенничество! Бесплатный сыр только в мышеловке! Помните об этом сами и внушите родственникам, даже если они слегка не в себе! Мой совет - в подобных случаях всегда говорите: «Мы никуда не обращались!» и бросайте трубку.

Кстати

Когда материал готовился в номер, Любовь Романова сообщила « КП» о том, что к ней (после звонка корреспондента в фирму) приходили представители « Доверия», извинились за сотрудников, которые стали делать работу, не дождавшись ее согласия и не озвучив цену. При этом деньги пенсионерке не вернули, пояснив, что цена не завышена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21-летнего курьера телефонных мошенников задержали в Барнауле

Аферисты работали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» (подробнее)

Интересное