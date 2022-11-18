85-летняя пенсионерка из Барнаула рассказала, как ее развели «оконные мастера»

Любовь Романова возле злополучного окна Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мне обидно, что я попалась на удочку людей, которые пишут «миханизм» и «10 тысячь» с мягким знаком, - сокрушается 85- летняя жительница Барнаула, бывшая учительница истории Любовь Алексеевна Романова. - Я и детям еще не говорила про свою оплошность, позвонила сразу в «Комсомолку» для того, чтобы вы предупредили таких же стариков как я не доверять проходимцам.

«Выставили окно и достали договор»

По словам Любовь Алексеевны, 7 ноября ей позвонил вежливый человек, сообщил, что представляет фирму «Доверие», которая якобы ставила в ее квартире пластиковые окна, и сейчас сотрудники компании проводят бесплатную диагностику.

- Спросил, дома ли я, а уже через час под дверью стояли два парня от этой фирмы, - вспоминает Любовь Алексеевна. – Одно окно у меня действительно немножко неправильно работало, не приоткрывалось на проветривание вертикально. Они стали пугать меня, как пугают, видимо, всех бабок: «Да вы что, упадет на вас еще, убьет». После этого выставили стекло, в комнате стало очень холодно. А я перед этим два дня назад операцию делала, удаляли катаракту. Мне и простывать нельзя и волноваться, а как тут не простынешь и не разволнуешься! В это время один мужчина стал что-то откручивать и закручивать, а другой достал договор. Удивившую меня цену объявили, когда окно было выставлено.

По договору стоимость работ по ремонту окна составила 10,5 тыс рублей. На вопрос о том, почему так дорого, ремонтники заметили: «Дефолт, бабушка, потом еще дороже будет!», - вспоминает Романова.

По словам Любови Алексеевны, договор она подписала, так как испугалась, что иначе мужчины ее могут оставить с открытым окном. Да и вообще стало страшновато.

Вот тебе и «Доверие»

В акте, оставленном пенсионерке, перечисляются «замена ножничного миханизма, чистка фурнитуры, сложная регулировка, установка АПС».

- Запомнилось, что эти «мастера» сняли с окна ручку, достали какую-то грязную, протерли ее и поставили, - рассказывает Любовь Алексеевна. - Ну и железяку поставили, тот самый «миханизм».

По словам женщины, она в тот же день позвонила по телефону фирмы, оставленному в договоре, и попросила объяснить дороговизну неожиданного ремонта. Опять же вежливый человек пообещал прийти и разобраться.

- Никто естественно не пришел, - вздыхает Любовь Алексеевна. - Дети меня неоднократно предупреждали не открывать никому, не принимать ничего на веру, но как же так жить, вообще никому не доверяя. Мне так к этому сложно привыкнуть…

«Никакого обмана не было»

Договор пенсионерка подписала с ООО «Доверие» в лице Мальцева Вадима Павловича. Фирма зарегистрирована совсем - недавно с 15 августа 2022 года.

- Мы не отказываемся, готовы идти на диалог, пусть приезжает, разберемся, - прокомментировал «КП»- Барнаул» Вадим Мальцев.

По словам директора фирмы «Доверие» никакого обмана не было:

- Наша организация занимается обслуживанием ПВХ конструкций. Женщине было предложено гарантийное обслуживание. При осмотре была выявлена проблема. Мы не заявляли, что именно мы ставили эти окна, – пояснил руководитель.

По словам Мальцева, после недовольного звонка пенсионерки состоялся разговор с одним из ремонтников и тот пояснил, что «створка выпадала в прямом смысле этого слова, любой порыв ветра мог ее выдавить».

Стоимость работ в 10500 руководитель назвал отнюдь не завышенной.

- Сейчас после санкций, все подорожало, сами понимаете, - пояснил директор ООО «Доверие». Если раньше тот же ножничный механизм стоил 4500 рублей то сейчас 6500 рублей, плюс чистка фурнитуры 3000-3220 рублей, сложная регулировка - 1000 рублей, установка антипровисной системы – 1500 рублей.

- Судя по вашему раскладу клиентке, даже дешево обошлось оконце? Сумма то ваша еще больше получается, - переспросили мы.

- Да, мы ей сделали скидку как пенсионерке, - невозмутимо ответил собеседник.

Вадим Мальцев добавил, что занялся этой деятельностью, потому что у самого как-то была проблема с окном в доме, и он понял, что это услуга востребована.

- Получается, вы не относите себя к оконным мошенникам? - прямо спросили мы.

- Ни в коем случае, у нас много довольных клиентов, - заверил Мальцев.

«Бросайте трубки»

Барнаульский юрист Михаил Жуков эту историю прокомментировал довольно эмоционально:

- Не первый год по городам и весям нашей страны гуляет история про замерщиков окон и их реставраторов. И суммы, о которых идет речь, иногда сопоставимы с витражами Собора Парижской Богоматери. На самом деле, это банды аферистов и мошенников типа тех, которые раньше продавали массажеры китайского производства от всех болезней и т д. Теперь они, видимо, перешли на окошки. Учитывая, что никакой программы государственного обслуживания частной собственности (пластиковых окон) нет, то заявления о бесплатных диагностиках, программах – однозначно мошенничество! Бесплатный сыр только в мышеловке! Помните об этом сами и внушите родственникам, даже если они слегка не в себе! Мой совет - в подобных случаях всегда говорите: «Мы никуда не обращались!» и бросайте трубку.

Кстати

Когда материал готовился в номер, Любовь Романова сообщила « КП» о том, что к ней (после звонка корреспондента в фирму) приходили представители « Доверия», извинились за сотрудников, которые стали делать работу, не дождавшись ее согласия и не озвучив цену. При этом деньги пенсионерке не вернули, пояснив, что цена не завышена.

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