В музее Горно-Алтайска отметят 30-летие с момента обнаружения Принцессы Укока

Увидеть Принцессу Укока можно только в отдельные дни Фото: Олег УКЛАДОВ

Национальный музей Республики Алтай готовится отметить 30-летие с момента раскопок на Плато Укок, во время которых была обнаружена мумия.

На днях директор музея Римма Еркинова приняла участие в торжестве, посвященном 120-летию Российского этнографического музея. Там вместе с хранителем Пазырыкской коллекции Эрмитажа Еленой Степановой они обсудили предварительный план-концепцию реэкспозиции комплекса «Плато Укок».

Эта экспозиция была открыта в 2012 году. Она представляет собой непосредственно саму главную «героиню» - Принцессу Укока, а также обнаруженные в месте ее захоронения детали костюма, конское снаряжение, украшения. Кроме того есть воссозданная часть – ее можно увидеть в любое время по графику работы музея, а вот мумию женщины Пазырыкской культуры, к сожалению, показывают не всегда. Это связано с профессиональными и этическими нормами, прописанными с учетом интересов и верований коренного населения Республики Алтай. Принцессу разрешено экспонировать не более трех часов, при этом в обязательном порядке должна соблюдаться определенная влажность и освещенность. Но самое главное – специальные дни для показа – только в период между двумя новолуниями.

В честь грядущего в следующем году 30-летия с момента раскопок на Укоке, в музее будет произведена смена экспозиции. В этом сотрудникам помогут коллеги из Эрмитажа. Римма Михайловна уже смогла ознакомиться с тем, как прошла реставрация и реконструкция конских сбруй, украшенных деревянными бляхами с искусно вырезанными изображениями животных.

– Все эти органические предметы возрастом 2,5 тысячи лет были раскопаны в 1929 и 1949 гг. в Горном Алтае экспедицией советского археолога Сергея Руденко. Сохранились они благодаря ледяной линзе вечно-мерзлотных курганов, - рассказывают в музее имени Анохина.

Помимо значимой даты с момента находки Принцессы Укока, в Горно-Алтайске также готовятся возобновить экспозицию, посвященную Центрально-Азиатской экспедиции семьи Рерихов на Алтае. Подготовка вскоре начнется, а непосредственно сама выставка будет приурочена к 150-летию со дня рождения всемирно известного художника и путешественника. Открытие намечено на 2024 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смотреть, но не трогать: Принцессу Укока покажут в Дни новой луны

Принцесса Укока на сегодняшний день является, пожалуй, самой мистической находкой, сделанной в Республике Алтай. С ней связывают многие катаклизмы и иные события, а для туристов настоящая удача увидеть мумию, но сделать это можно только в определенные дни новой Луны (подробнее)