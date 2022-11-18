Матчи по волейболу в Барнауле проходят в спорткомплексе «Победа». Фото: «Алтайский спорт»

Впереди насыщенные выходные, где жители столицы Алтайского края могут совершенно бесплатно посетить матчи по волейболу или гандболу, а также немного поностальгировать на концерте группы «Любэ». «Комсомолка» составила афишу мероприятий, куда сходить в Барнауле 19 и 20 ноября.

«Любэ». К юбилею Николая Расторгуева (6+)

Вот уже больше 30 лет прошло со дня появления «Любэ» на отечественной сцене. Их музыкой наслаждаются уже несколько поколений, а песни до сих пор не утратили свою актуальность. Новая программа подготовлена к юбилею фронтмена Николая Расторгуева. Концерт состоится в «Титов Арене» (проспект Социалистический, 93) уже в это воскресенье, 20 ноября. Билетов осталось совсем немного, так что успевайте!

Волейбол (0+)

19 и 20 ноября в Барнауле пройдет очередной тур Чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А». На главной арене спортивного комплекса «Победа» (ул. Атона Петрова, 146г) местный «Университет» встретится с коллективом из Ижевска - «ИжГТУ-Динамо».

Предсказуемыми игры бывают редко, так что даже тот факт, что наш будущий соперник занимает в турнирной таблице последнее место, может никак не повлиять на ход встречи. Болельщики как всегда могут попасть на матчи совершенно бесплатно. Начало игр в 17.00.

Гандбол (0+)

В эти же дни, 19 и 20 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе АлтГПУ (ул. Крупской, 106) пройдет чемпионат России по гандболу среди мужских команд первой лиги зоны «Сибирь». Это будет первый тур, так что к просмотру обязателен!

Алтайский край представят команды «Усятское» из Бийского района и барнаульская «Энергия». Матчи пройдут по следующему расписанию:

19 ноября

12:00 - Красноярск - Усятское

14:00 Барнаул - Кузбасс

20 ноября

14:00 Кузбасс - Усятское

16:00 Барнаул – Красноярск

Театр драмы

«И разыгрались же кони в поле» (16+)

Это трехчасовая постановка по произведениям нашего известного земляка – писателя, режиссера и актера Василия Шукшина.

– Каждый герой Шукшина – это целый мир, со своими радостями и болями, с собственным представлением о справедливости и гармонии, которое зачастую совсем не совпадает с общепринятыми нормами и правилами. Попадая в разные жизненные ситуации, герои часто принимают, нестандартные решения, совершают странные, кажущиеся нелепыми, парадоксальные поступки, - рассказывают в театре.

Не все могут понять, почему тот или иной герой Шукшина поступил именно так, а не иначе, но сам автор всегда старался давать всем второй шанс. Он искренне верил, что человек хороший, а если не совсем хороший, то можем им стать.

Поставку покажут 19 ноября в 17.30 на основной сцене театра драмы имени Василия Шукшина (ул.Молодежная, 15).

«Время женщин» (16+)

Очень реалистичная история…

– История мужчины, не успевшего впустить в свою жизнь любовь. История женщины, в жизни которой любовь длилась только пару дней, а дальше ее ожидала нелегкая жизнь матери-одиночки. Это история девочки, которую полюбили и воспитали чужие ей по крови люди, - говорят создатели спектакля.

Увидеть постановку можно на основной сцене театра драмы имени Василия Шукшина (ул.Молодежная, 15) 20 ноября в 17.30.

Музыкальный театр

«Доходное место» (14+)

Даже в самом театре удивляются: между публикацией пьесы 1856 года и мюзиклом, показанном на сцене музыкального театра, прошло больше века, при этом окружающий мир изменился, быт тоже, наука и технологии шагнули вперед, а вот сам человек практически нет!

Главный герой считает, что жить и зарабатывать на жизнь можно честным путем. Но вот готов ли мир принять его позицию?

Мюзикл покажут 20 ноября в 17.00 на основной сцене музыкального театра (проспект Комсомольский, 108).

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