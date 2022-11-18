«Тепло моих рук»: бабушка Валя с Алтая связала носки мобилизованным и получила теплый привет от военных

Бойцы поблагодарили женщину за носки и теплые слова Фото: Александр КОЦ

Накануне в паблике «Инцидент Барнаул» появилось сообщение от мобилизованных бойцов. Они передали благодарность некой бабушке Вале с Алтая, которая связала им носочки. Письмо, которое женщина передала вместе с носками для наших бойцов, действительно, никого не оставит равнодушным…

«Дорогой, неведомый мне человек, я от всей души желаю, чтобы эти связанные мною носочки передали тебе тепло моих рук. В твоем лице все, о ком душа болит. Господи, помоги, господи, вернуться домой всем живыми и невредимыми. Бабушка Валя с Алтая», - говорится в письме, фото которого приложено к посту.

В ответ бойцы поблагодарили женщину за носки и теплые слова, а также пожелали ей здоровья.

К слову, довольно много женщин в Алтайском крае загорелись одной идеей – отправить частичку тепла мобилизованным, которым пришлось покинуть свой дом. По словам председателя Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Оксаны Овчинниковой, в регионе связанные своими руками вещи передают не только военным, но и беженцам, семьям военнослужащих, а также жителям новых регионов России.

- Еще была такая добрая акция, в которой приняли участие пенсионеры: каждый вязал по квадратику из любой пряжи, любого цвета, с любым узором, но по одному параметру. Затем все связанные квадратики соединили и получившиеся покрывала передали в ДНР и ЛНР. Ими можно укрыться или накрыть кровать. Вот таким теплом делятся наши жители, - пояснила Оксана Овчинникова.

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