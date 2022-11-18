В Барнауле специалисты ищут агрессивных собак, которые напугали ребенка

Собак было несколько Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники приюта «Ласка» ищут бродячих собак, которые напугали ребенка 16 ноября. Пока найти животных не удалось, сообщает администрация города.

О том, что бродячие животные чуть не напали на ребенка, рассказал священник Александр Микушин. Он написал, что все произошло 16 ноября около 14 часов дня на тротуаре у дома по проспекту Калинина, 7.

– Стая собак чуть не загрызла ребенка семи или восьми лет. Слава Богу, все обошлось! <...> Благодарю Бога за то, что он сподобил меня оказаться в том месте.

Также священник отметил равнодушие других людей, которые не пришли на помощь напуганному ребенку.

После того, как о произошедшем стало известно, к ситуации подключились власти. Как рассказали в мэрии, специалисты приюта «Ласка» выехали на место для отлова бездомных животных.

– В ходе выезда собак не обнаружено. Соответствующий акт составлен с участием двух свидетелей. Кроме того, по информации местных жителей бездомных животных на данной улице они ранее также не встречали, – говорится в сообщении.

18 ноября специалисты еще раз выедут на проспект Калинина, чтобы попытаться найти и поймать бродячих животных.

Власти напомнили, что при появлении животных без владельцев можно обращаться в диспетчерскую «Ласки» по телефону (3852) 573-557, а также в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула либо в администрацию района города, на территории которого обнаружены бродячие собаки.

При подаче заявок необходимо указывать ФИО и контактный номер заявителя, а также место нахождения животных без владельцев.

– В соответствие с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» ранее отловленные животные без владельцев, которые после карантинирования, лечения, вакцинирования, стерелизации, маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками, не проявляющие немотивированной агрессии, выпускаются на прежние места обитания, – подчеркнули в мэрии.

Там добавили, что стерилизованных бродячих собак с метками повторно не отлавливают.

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