21-летнего курьера телефонных мошенников задержали в Барнауле

Молодого человека заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые работали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами аферистов стали шесть пенсионеров, сообщает региональное управление МВД.

71-летняя жительница Барнаула рассказал полицейским, что неизвестный молодой человек похитил у нее 50 тысяч рублей. Выяснилось, что ранее пенсионерке позвонила девушка, которая представилась внучкой и попросила помочь. Голос показался горожанке знакомым, и она не заподозрила ничего неладного.

Аферистка рассказала, что попала в ДТП, в результате которого пострадала женщина. Чтобы быстро решить вопрос, требовались деньги. Пенсионерка испугалась за свою внучку и сказала, что у нее есть только 50 тысяч рублей. Мошенников такая сумма устроила, они попросили передать деньги мужчине, который скоро придет к дому.

– Бабушка собрала необходимую сумму и отдала приехавшему курьеру. Вскоре потерпевшая узнала, что стала жертвой злоумышленников и позвонила в полицию, – отметили в МВД.

Полицейские задержали подозреваемого в тот же день. Им оказался житель краевой столицы 2001 года рождения. Денег у него с собой не было, парень успел перевести их на чужие счета.

Жертвами курьера стали 6 пенсионеров. Примерная сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Правоохранители ищут других возможных соучастников мошеннической схемы.

– По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали, что в сентябре в Барнауле задержали 19-летнего парня, который также работал по схеме «Ваш родственник в беде». С собой у молодого человека было 200 тысяч рублей. Он во всем сознался и рассказал, что нашел заработок в интернете. Курьер отправлял ему адреса, где забирать деньги. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульца обманули на 25 тысяч рублей, пригласив на выставку

Полицейские возбудили уголовное дело (подробнее)