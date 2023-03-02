Алтайские врачи рассказали, как проводят операции на сердце

На обновление операционной выделили более 7 млн рублей Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском краевом кардиологическом диспансере капитально отремонтировали рентгеноперационную для выполнения высокотехнологичных операций по имплантации электрокардиостимуляторов. Рассказываем, как хирурги помогают жителям региона и в чем особенности таких процедур.

Всего на обновление операционной выделили более 7 млн рублей. За счет этих средств усилили приточно-вытяжную вентиляцию, выполнили отделку помещения согласно современным СанПиНам. В обновленной операционной – система чистых помещений, воздух забирается с улицы и обеззараживается. В летнее время он дополнительно охлаждается и конденсируется, а в зимнее подогревается до необходимой температуры. Также в помещении появилась рентген-установка, которую нельзя было применять здесь ранее.

Главврач кардиологического диспансера Андрей Косоухов отметил, что в операционной проводят различные гибридные вмешательства, в том числе под контролем рентгена. Это имплантация стимуляторов, большие операции по замене клапанов сердца или аортокоронарное шунтирование (АКШ).

– Операции называют гибридными, потому что часть работы делается без разрезания грудины. Между ребрами проходят с помощью специальной оптики. Врачи оперируют сосуды, которые доступны, накладывают шунты. Дальние сосуды стентируют при помощи рентгеновского аппарата. Если они непроходимые, то с помощью специального аппарата как бы просверливают бляшку, устанавливают стент и полностью восстанавливают кровоток. С этой операционной мы двинулись вперед и возможности дал спасения жизней в Алтайском крае увеличились, – подчеркнул Андрей Косоухов.

Ежегодно в диспансере выполняют более 700 подобных операций. Благодаря нововведениям многие пациенты, которых ранее направляли в федеральные центры в других регионах, смогут получать помощь в Алтайском крае. Врачи не собираются останавливаться на достигнутом.

– Мы хотим, чтобы у нас было больше органосберегающих операций, – рассказывает главврач, – при разрезе грудины обязательно возникают осложнения, каждый организм реагирует по-разному и заживает по-своему, поэтому проблемы есть всегда. А когда операцию проводят без разреза грудины, то человек быстрее адаптируется и через короткое время возвращается к обычной жизни.

Добавим, что на базе диспансера начла работать центр сердечно-сосудистой хирургии. Почти 80% сотрудников – это врачи высшей квалификационной категории, среди которых три кандидата медицинских наук. Возглавляет единый кардиохирургический центр главный внештатный кардиолог регионального минздрава, врач высшей квалификационной категории Дмитрий Ананьев.

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