На Алтае главу сельского поселения будут судить за пьяное ДТП

Авария произошла утром 31 июля 2022 года Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай 46-летнего главу сельского поселения будут судить после пьяного ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает СУ СК региона.

Авария произошла утром 31 июля 2022 года в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. По версии следствия, пьяный глава Талдинского сельского поселения за рулем автомобиля ВАЗ-21150 ехал из села Амур в сторону села Абай. Мужчины превысил скорость, не справился с управлением, и в итоге машина съехала с дороги на обочину, а затем опрокинулась. По данным СК, у водителя не было прав.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил травы, которые причинили тяжкий вред его здоровью.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами). В ближайшее время материалы направят в суд.

Ранее мы рассказывали о другом ДТП – два человека погибли и три пострадали в аварии с рейсовым автобусом 2 марта в Рубцовском районе Алтайского края. Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель на скорости насмерть сбил двух мужчин в Алтайском крае

Пешеходы находились по проезжей части (подробнее)