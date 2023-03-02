К каждому из торговых центров приставили патруль Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульских торговых центрах выставили дежурные полицейские наряды. Официально полиция пока никак не комментирует происходящее, но, по данным источника в правоохранительных органов, это связано с активностью новой молодежной субкультурой «ЧВК Редан», участники которой устраивают массовые драки.

По данным источника, к каждому из торговых центров якобы приставили патруль, который будет контролировать обстановку и наблюдать за скоплениями подростков. В поле зрения правоохранителей попадают не только здания ТЦ, но и прилегающая к ним территория. Если силовики заметят скопление молодежи, то с ними проведут беседы о том, что противоправное поведение недопустимо. Информация обо всех случаях будет передаваться в дежурную часть. Не исключено, что на место могут вызвать подразделение по делам несовершеннолетних.

Напомним, ранее участники местных групп «ЧВК Редан» анонсировали потасовки в ТРЦ в марте. В соцсетях субкультуры указали дни и торговые центры, в которых планируются беспорядки. По данным собеседника «КП»-Барнаул», за ситуацией пристально следит центр по противодействию экстремизму.

Кроме того, как пишет «Амител», барнаульские родители стали получать сообщения о готовящихся беспорядках. В родительских чатах взрослых просят наблюдать за детьми на предмет причастности к движению и избегать посещения торговых центров в дни, когда планируются драки.

Чем известна субкультура «ЧВК Редан»

По данным «КП», основными атрибутами движения являются черные волосы, одежда с изображением паука и цифрой 4, а также интерес к аниме. Судя по заявлениям участников, они «воюют» с футбольными фанатами, мигрантами и скинхедами. Подростки устраивают драки в торговых центрах разных городов России.

Первой и самой скандальной дракой, после которой в России заговорили об опасной субкультуре, стала потасовка в ТЦ в Санкт-Петербурге. Тогда в отдел полиции доставили больше 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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