На барнаульскую больницу №10 поступила тревожная анонимка

Волна увольнений прокатилась по больнице в ноябре 2022 года. Скриншот «Толк»

Возможное объединение барнаульской больницы и Калманской ЦРБ может стать настоящей катастрофой, считают жители поселка Южный. Информация о грядущем объединении содержится в анонимном письме, гуляющем в сети, рассказал «Толк».

Главный врач городской больницы №10 Константин Печеников говорит, что плановая работа ведется, но не по объединению больниц:

- Речь идет о том, что часть бухгалтерской и экономической работы мы берем на себя, как аутсорсинг. Частично экономисты, бухгалтера будут работать там, но трудоустроены здесь и будут подчиняться нашему главному бухгалтеру.

Около десяти лет назад люди жаловались на ужасное состояние детского инфекционного отделения в «десятке», а в последние годы все чаще поступают жалобы на нехватку врачебного персонала.

Волна увольнений прокатилась по больнице в ноябре 2022 года. Тогда бывший главврач Павел Польников объяснял увольнения необходимостью перерасчета пенсий.

В анонимном письме, так сильно напугавшем жителей Южного, сказано, что с начала года уже 40 работников уволились из больницы.

- За этот период уволилось 6 врачей и 8 сотрудников среднего персонала, трудоустроено 11 врачей и 4 сотрудника среднего персонала. Да, ситуация изменилась с приходом нового руководителя, могу сказать, что у меня требования другие, - отмечает нынешний главный врач.

Печеников поясняет, что некоторые сотрудники противились нововведениям и, например, отказывались заполнять электронные документы. Никто из ушедших работников в прокуратуру не писал. Терапевт Юрий Меркулов, увольнение которого по одной из версий связано с падением заработной платы, в неофициальной беседе подтвердил, что не обращался в правоохранительные органы.

По словам главврача, снижения зарплат не было. Также он рассказал, что с начала года привлек к работе в больницу хирурга, трех участковых терапевтов, рентгенолога, лора, эпидемиолога, врача УЗИ. Вот только пациенты пока что не ощутили разницу от смены руководства.

По словам пациентки городской больницы №10 Ольги, она уже полгода не может попасть к невропатологу.

- Нет хирурга, нет офтальмолога, и нет причины, почему люди уходят, - говорит женщина.

Причины, конечно же, каждому пациенту объяснять не будут, но предупредят об отсутствии специалиста. Так, например, представители общественников больницы дежурят по утрам в коридорах полклиники, чтобы не допустить конфликты.

Константин Печеников пообещал открыть кабинет маммографии к концу года, для него уже ждут специальное оборудование. Что касается ближайшего будущего, то главврач рассчитывает войти в краевую инвестиционную программу (КАИП) на расширение больницы. Тем более, что неподалеку строится несколько многоэтажек и новым участковым врачам потребуется место.

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