На Алтае присяжные признали виновной женщину и сожителя в убийстве 18-летней девушки

Девушку искали волонтеры и правоохранители Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае присяжные вынесли обвинительный вердикт по громкому делу об убийстве 18-летней Евгении Парубовой, которая пропала в Косихиснком районе в сентябре 2021 года. К преступлению оказалась причастна семья сожителя погибшей, пишет СУ СК региона.

В сентябре 2021 года в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Косихинского района Евгении Парубовой. Девушка характеризовалась положительно и воспитывала годовалого сына, поэтому правоохранители заподозрили криминал и возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Следователи обратили внимание на семью сожителя девушки, к которому она переехала за месяц до исчезновения. Тело Евгении найти не удалось, а подозреваемые отрицали свою причастность к убийству. После опроса свидетелей, проведения различных экспертиз и исследований удалось восстановить все обстоятельства случившегося.

По данным СК, ночью в начале сентября 2021 года Евгения поссорилась с матерью сожителя и в итоге 43-летняя женщина ударила девушку топором по голове, отчего последняя скончалась. После этого сожитель сельчанки завернул труп в ковер, вывез его и сжег в печи для изготовления древесного угля, останки же утопил в болоте.

Во время предварительного следствия сожители не признали вину в убийстве и сокрытии тела. При этом коллегия присяжных единогласно не признала подсудимых заслуживающими снисхождения. Точку в деле в поставит суд.

Подробности этой истории «Комсомолка» расскажет в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали о том, что загадочное исчезновение 18-летней жительницы алтайского села обсуждали в эфире программы «Мужское/Женское». Тогда мать девушке рассказала, что дочь в последнее время она жила с молодым человеком. Накануне исчезновения они отмечали день рождения матери парня, вскоре после этого девушка исчезла.

В программе эксперты также предполагали, что к исчезновению 18-летней Евгении Парубовой этому могут быть причастны члены семьи ее сожителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загадочное исчезновение 18-летней жительницы алтайского села обсудили в эфире программы «Мужское/Женское»

Эксперты сошлись во мнении, что ее могли убить (подробнее)