Новый вид насекомых нашли под Барнаулом

Новый для Сибири вид насекомых. Фото: Ecologica Montenegrina

Школьник из Барнаула Тимофей Залуцкий случайно сделал сенсационное открытие – новый для Сибири вид насекомых – уникальный сверчок из семейства муравьелюбов (Myrmecophilidae).

Примечателен этот вид насекомых тем, что они живут исключительно в близком соседстве с черными муравьями. А еще среди них не встречаются самцы. Из этого следует, что размножение происходит партеногенетически. Это значит, что в организме сверчков яйцеклетка начинает развиваться без оплодотворения.

Специалисты Алтайского государственного университета рассказывают, что такой вид муравьелюба характерен для европейских земель. А в России его можно встретить в Закавказье, а также в Калининградской, Воронежской и Московской областей. Недавно он был завезен в Казахстан и Узбекистан. Уже здесь можно понять, что он, скорее, предпочитает достаточно теплый климат.

Зимует данный вид также в муравейнике. Здесь же он проходит все стадии развития, а их больше пяти. Длится этот период два года. От своих собратьев отличается тем, что не стрекочет. Это произошло из-за утраты крыльев и стридуляционных органов, с помощью которых, собственно, они и издают характерные звуки. Сам по себе сверчок крошечный – всего около трех миллиметров в длину. Возможно, его заметили бы и раньше, но произошло это только в прошлом году.

Муравьелюба встретили в окрестностях Барнаула, на территории одного из садоводств.

– Предвосхищу вопросы читателей, сверчок-муравьелюб не представляет никакой угрозы для человека, в том числе и для сельского хозяйства, он населяет гнезда черных садовых муравьев, и возможно не сможет пережить зиму — покажут исследования этим летом, – говорит заведующий Лабораторией фундаментальной и прикладной зоологии АлтГУ Роман Яковлев.

Как они попали на территорию Сибири – тоже открытый вопрос. Вообще, вид малоизучен и если он выживет, то у алтайских ученых будет больше возможностей сделать новые научные открытия. Предположительно, сверчки всеядны, но их главным «рационом» являются сами муравьи, остатки куколок и личинок муравьев, растительные остатки.

Сам Тимофей Залуцкий, сделавший уникальное открытие, стал соавтором научной статьи. А в будущем он готовится поступать в вуз. Уже давно он активно интересуется энтомологией, и свой дальнейший жизненный путь уже выбрал.

Стоит отметить, что исследование было выполнено в рамках Государственного задания Министерства образования и науки.

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