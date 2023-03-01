На Алтае мошенник выдал себя за вора в законе и выманил деньги у бизнесменов

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 36-летнего афериста, который представлялся криминальным авторитетом и обманывал предпринимателей. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Как выяснили полицейские, житель Камня-на-Оби обманывал бизнесменов дистанционно. Он купил сим-карты с абонентскими номерами, зарегистрированными на других людей. Мужчина звонил предпринимателям, специально изменял голос и представлял человеком, занимающим высокое положение в криминальной иерархии – вором в законе.

В качестве жертв аферист выбирал бизнесменов из других регионов –Ивановской и Тюменской областей. Мужчина говорил, что ему нужны деньги на адвоката и просил помочь. После этого диктовал номера банковских счетов, куда нужно перечислить деньги. В реальности никакая защита мужчине не требовалась и каменец просто тратил чужие средства.

Всего с января 2021 года по май 2022 года мужчина обманул 15 предпринимателей на сумму более 300 тысяч рублей. В некоторых случаях аферы были неудачными, и обвиняемый не получал деньги. Известно, что ранее горожанин был неоднократно судим за тяжкие преступления.

– Полицейские изъяли мобильный телефон, банковскую и сим-карта, при помощи которых он совершал преступления, – отметили в ведомстве.

Житель Камня-на-Оби полностью признал свою вину. Правоохранители завершили расследование уголовного дела по ч. 3 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы направили в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что аферисты выманили у жителя Республики Алтай более 50 тысяч рублей, пообещав за деньги удалить из сети интимное видео с его участием. Мужчина высылал деньги несколько раз, а когда понял, что его обманывают, то обратился в полицию. Мошенника ищут.

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