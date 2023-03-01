Сами зарабатывают на мясо: какие они – кошки барнаульского зоопарка

Кошки барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

1 марта – Всемирный день кошек. Не любить этих хвостатых пушистиков (или лысиков) просто невозможно и какое же счастье, что котики бывают разными. Пожалуй, одна из самых больших коллекций кошачьих собрана в Барнаульском зоопарке и в отличие от домашних Мурок, эти сами своими лапками зарабатывают себе на мясо.

Наверняка мало кто решится поспорить, что главным «лицом» зоопарка является африканский лев Алтай. Не зря же его в природе считают царем зверей. Появился он в «Лесной сказке», можно сказать, случайно. Директор Сергей Писарев до последнего отказывался выкупать его у девушки-фотографа, но как показали годы, это была судьбоносная встреча. Сейчас Алтай – один из главных любимчиков посетителей. На показательное кормление приходят сотни барнаульцев и гостей краевой столицы. С собой они приносят курочку – лакомство для больших кошек. Так что это чистейшая правда, что они сами зарабатывают себе на еду.

Кошки барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Вместе со своей спутницей Аей Алтай уже много раз становился счастливым родителем забавных львят. Порадует ли парочка нас в этом году – пока вопрос открытый. Однако вполне вероятно, что беби-бум может приключиться у тигров, причем и у белых и у их оранжевых приятелей. «Весна» у них далеко не календарная и она наступила с первой оттепелью. Так что сотрудники зоопарка особенно пристально наблюдают за своими подопечными.

Кошки барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

А вот в семействе леопардов Сильвы и Маврика еще 5 января родился долгожданный сын! После четырех девчонок у них наконец-то наследник! Сейчас мамочка оберегает покой малыша, но он уже постепенно выходит на прогулку. Правда, далеко от родительницы не отходит.

Кошки барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

А еще в канун нового года в зоопарке появились два манула – Чип и Пэпэ. Их привезли из Новосибирска. Казалось бы, это одни из самых скрытных диких кошек, но ранее они успели пройти социализацию. Так что сейчас барнаульцы без особых проблем могу увидеть их. Чип и Пэпэ не сидят все время в домике. Довольно часто они прогуливаются по вольеру, а иногда даже подходят достаточно близко к ограждению.

Кошки барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Но есть в «Лесной сказке» особый «экспонат». Увидеть его может только ограниченный круг лиц и только по большому «блату». Это никто иной, как кот Барсик.

– Глядя на этого товарища, сразу становится понятно, что его должность в зоопарке чуть выше, чем у Сергея Викторовича. Барсик у нас настоящий хозяин, всегда встречает и провожает наших работников. У нас даже существует такая примета: если хочешь, чтобы рабочий день удался, придя на работу, первым делом погладь Барсика, - говорят сотрудники.

Кошки барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Пумы, дальневосточные коты, сибирские рыси, пантеры – это все те большие и не очень кошки, которых также можно увидеть в барнаульском зоопарке. И все они необычайно прекрасны! С днем кошек!

Кошки барнаульского зоопарка Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

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