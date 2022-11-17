Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» в разгар сезона потерял тренера

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Хоккеисты барнаульской команды «Динамо-Алтай» провели серию домашних матчей с казанским «Фениксом». Только в одной игре хозяева льда смогли одержать победу.

Внезапная замена

Вообще, дела у нашей команды в этом сезоне, откровенно говоря, не клеятся. Коллектив прозябает на последнем месте турнирной таблицы, что вдвойне печально, ведь в чемпионате всего пять участников.

Видимо руководство настолько разочаровалось в положении дел, что в самый разгар сезона, сменило тренерский штаб. Да какой там сезона! В самый разгар домашней серии матчей с казанским «Фениксом». Внезапно и для болельщиков и для игроков у руля команды встал 35-летний Артемий Лакиза, правда, пока что с приставкой «и.о.».

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Артемий уроженец Барнаула, но профессиональную карьеру игрока начинал в Хабаровске, когда был заявлен за фарм-клуб «Амура». Но в сезоне 2005/2006 года Лакиза вновь вернулся домой и был зачислен в тогда еще существующий «Мотор». Потом перебрался в Казахстан, а последние восемь лет играл в КХЛ за «Барыс». В 2021 году работал тренером «Номады», а минувшим летом получил приглашение вернуться в главную краевую хоккейную команду на должность тренера по защитникам и селекционной работе.

Кстати, интересный факт: Артемий играл за сборную Казахстана на олимпийской квалификации в Осло, Азиатских играх в Саппоро и на одиннадцати чемпионатах мира.

– В составе сборной Казахстана принимал участие в молодежных чемпионатах мира в первом дивизионе 2006 и 2007 годов, на последнем из которых он вместе с командой завоевал право на повышение в классе. На взрослом уровне Артемий выступал на девяти чемпионатах мира в первом дивизионе (2007, 2008, 2009, 2011), - рассказывают в пресс-службе ХК «Динамо-Алтай».

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Что же успел Артемий сделать в Барнауле? На посту и.о. главного тренера он привел команду к победе в заключительном матче серии с «Фениксом». О том, какой будет дальнейшая судьба, сам Лакиза отвечает четко и по сути:

– Сейчас очень много работы, чтобы такие победы были не одноразовые, а на постоянной основе и ребята увидели. У нас есть молодые ребята, и они почувствовали на себе уровень высокого мастерства. Будем работать, будем стремиться к более качественному хоккею.

К сожалению, уже много упущено очков и чтобы попасть в плей-офф придется побеждать в каждой последующей встрече – это задача минимум. При этом, кардинальных перемен той системы, которую успел наладить предшественник Лакизы Евгений Бакланов, не будет.

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

– Другое дело, что нам нужно качественно улучшать игру, найти баланс между игрой в атаке и игрой в обороне. Некоторые моменты нам не давали выигрывать, игры, которые тяжеловато складывались, либо наоборот, где мы вроде владели преимуществом, создавали моменты, но получали голы либо из-за наших недоработок, либо из-за ошибок. Если эти моменты подчистить, плюс добавить хорошую агрессию, более высокую реализацию моментов, то, я думаю, все пойдет более качественно, - говорит Артемий.

Сейчас Лакиза мотивирован как никогда ранее. Но и нагрузку он на себя взвалил огромную, хочется надеяться, что он с ней справится.

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кадровые перестановки продолжаются

Последняя встреча «Динамо-Алтай» с «Фениксом» - единственная в домашней серии, где барнаульцы взяли очки, а не потеряли. Правда, в овертайме, но в нашем случае это хоть что-то – 3:2. Результаты остальных встреч – 1:3, 3:4, 1:4.

Неудовлетворительный результат вынудил руководство клуба пересмотреть и состав команды. Так сегодня стало известно, что на две «штатные единицы» в «Динамо» стало меньше: по согласованию сторон Барнаул покидают нападающие Александр Васильев и Валентин Тарасенко. Оба успели набрать только по одному очку, проведя в составе бело-голубых по девять и восемь матчей соответственно. Для их позиции это крайне слабый результат.

На следующей неделе «Динамо-Алтай» проведет выездную серию матчей в Казани, где будет пытаться взять реванш у «Феникса».

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

Матч «Динамо-Алтай» - «Феникс» Фото: Олег УКЛАДОВ

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