От болезней, связанных с этой курением, каждый год в России умирает 330-400 тысяч человек. Фото: Анна Перевощикова

17 ноября - Международный день отказа от курения. Статистика Минздрава гласит: от болезней, связанных с этой вредной привычкой, каждый год в России умирает 330-400 тысяч человек. Четверть курильщиков начали курить в возрасте до 10 лет. Нынешние подростки вместо привычной сигареты в зубах предпочитают более «изысканный» вариант – вейпы. Несут ли они вред и какой, рассказала психиатр-нарколог, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением Алтайского краевого наркодиспансера Наталья Казанцева.

По словам медика, подростковый вейпинг – серьезная проблема. Среди ее пациентов есть дети 10-11 лет, уже пристрастившиеся к вейпам. Подростков привлекают яркие цвета, формы самих электронных сигарет и большое разнообразие жидкостей для вейпа с ароматическими добавками: дыня и личи с холодком, конфета со вкусом клубники и гуавы, лимонад из красной смородины и многое другое. Звучит очень вкусно и безвредно, но на деле содержит в себе яды.

– В отличие от обычных сигарет в них содержится именно синтетический никотин. Чем он опасен? помимо того, что это по-прежнему нейротоксический яд. Рассчитать его дозу при употреблении крайне сложно. Но по исследовании, которые мы проводили в своей химико-токсикологической лаборатории показали, что сила действия никотина в таких устройствах мощнее, чем в растительных табачный изделиях, – рассказала Наталья Казанцева.

Кроме того, никотин, который использует в электронных сигаретах сейчас, как правило, солевой. Он проходит специальную обработку различными кислотами, что помогает ему легче усваиваться организмом. Благодаря этому человек не закашливается при вдыхании паров.

– В результате мелкодисперсная взвесь проникает глубоко в легкие, оказывая токсический эффект на внутренние органы, головной мозг, и в итоге мы наблюдаем у ребенка длительную хроническую интоксикацию ядом, - поясняет врач.

Напомним, ранее алтайский психиатр-нарколог рассказал, почему важно бросить курить до 45 лет.

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