«У сына в восемь лет появилась седина». Галина Иваненко из Донецка - о побеге в Сибирь

После побега от обстрела семья сначала оказалась в Таганроге в спортзале с другими беженцами Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Галина Иваненко с двумя сыновьями - 16-летним Ромой и 10-летним Васей приехала на Алтай в октябре. Это уже второй побег Галины от пуль. Первый был после обстрелов Донецка в 2014-м году. В интервью «КП»- Барнаул» женщина рассказала о том, из-за чего у ее сына появился пучок седых волос и как ее семью встретили в Сибири.

На раскладушках в Таганроге

- Мы выехали из Донецка 15 июля, в дни страшного обстрела, - вспоминает Галина. - Поехали на обычном рейсовом автобусе в Ростов, оттуда с потоком беженцев в Таганрог. Там нас разместили в большом спортивном зале, где раскладушки стояли почти впритык друг к другу. В зале была охрана, МЧС, волонтеры.

По словам собеседницы, многое в организации помощи в Таганроге держалось именно на волонтерах.

- Я обратила внимание, что они все верующие разных конфессий, сначала еще насторожилась, думала, что агитировать за свою веру будут, но, к моему удивлению, ничего подобного не происходило, - рассказывает женщина. - Мы все были проблемные, растерянные, они разговаривали с нами, разносили еду. Спросила девочек, на футболках которых было написано: «волонтеры из Волгограда», как они здесь оказались, те ответили: «Увидели объявление, что дежурить некому ночью, приехали».

Пункт временного размещения

Через две недели жизни в спортзале маму с детьми перевезли в Александров.

- Это туристический город, где комплекс храмов, резиденция Ивана Грозного и т.д. Там мы жили уже в комнатах в пункте временного размещения, оборудованном в хостеле, - рассказывает беженка.

В августе Галины и дети заболели. Это был ковид.

- Мы никуда не выходили, - рассказывает собеседница.- Общалась только по интернету, и однажды поделилась с сетевой подругой из Барнаула переживанием о том, что Роман хотел после девятого класса поступить, а сроки пропущены из-за болезни. И Светлана прониклась, а чуть позднее позвонила: «Есть на Алтае техникум, где мальчика готовы принять, высылайте сканы документов».

Роман и Василий Фото: из личного архива героя(ев) публикации

После этого, по словам Галины, события закрутились.

Приезжайте, ждем

- Так все быстро произошло, мы опомниться не успели, - рассказывает женщина. - Выслали в техникум на Алтай сканы документов, сотрудники «Красного креста» купили нам билет на самолет. У меня из «богатства» были три сумки парикмахерских инструментов. В Донецке я работала воспитателем детсада, а здесь решила освоить новую профессию. Моя барнаульская подруга побеспокоилась, чтобы инструменты, с которыми бы меня в самолет не приняли, отправили отдельной посылкой. Денег, собранных Светланой, хватило даже на то, чтобы мы в Домодедово из Александрово доехали на такси.

Встретили как родню

В Барнауле мама с детьми оказались в море внимания и заботы.

- В техникуме Романа уже ждали. Он поступил в филиал Алейского техникума на тракториста - машиниста сельского хозяйства, – радуется Галина. - И профессию получит, так еще и общежитие там предоставили бесплатное и питание. Я была там, все понравилось. Сын в центре внимания, с ним, говорит, все за руку здороваются.

Жительница Донецка не перестает удивляться отзывчивости людей на Алтае.

- Здесь такие потрясающие вещи происходят, - поделилась собеседница.- Когда Светлана говорила: «Сибирь тебя не бросит, посмотришь, здесь даже люди другие», я думала, наверное, так кажется человеку. Я до этого не сталкивалась с такой волной бескорыстной людской доброты. Татьяна, прихожанка храма Иоанна Богослова пригласила нас на встречу с участниками приходского гуманитарного центра, где меня встретили как родню. Настолько заботой окружили меня и детей, что я растерялась. Обеспечили и одеждой, и посудой и средствами гигиены - всем до мелочей. Постоянно звучат вопросы от людей разных возрастов: «Может, что-нибудь еще нужно?».

Сейчас Галина с младшим сыном живет в отдельной квартире, мама ее подруги Светланы помогла с временной регистрацией.

-Жилье - отдельная история, - рассказывает беженка из ДНР, - одна жительница Барнаула разрешила жить в квартире бесплатно, сказав: «Когда сможете, тогда будете оплачивать коммуналку». Сейчас я ринулась работать, потому что мне неудобно сидеть, сложа руки.

Сначала Галина устроилась уборщицей, а на днях ее пригласили работать в одну из городских парикмахерских. Жизнь начала налаживаться.

«Бабушка, вдруг убьют…»

После всех перипетий и мытарств женщина не устает радоваться тому, что у них с сыном есть тихое жилье, в котором можно расслабиться, где есть вода и свет.

Галина и ее младший сын Вася Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Когда я зашла в душ, был момент счастья. В Донецке с февраля жили без воды и отопления. Один наш родственник до сих пор без воды… Мама там решила остаться, - не сдержала слез беженка. - Мы в 2014-м уже бежали в Россию, тогда мама была с нами, но потом первой решила вернуться. Сказала, что уже в возрасте и хочет жить в своей квартире, есть из своей посуды. Когда мы ее провожали, Роман, ему было восемь, закричал: «Бабушка, куда ты, вдруг убьют». Обнимал, плакал, а наутро ребенок проснулся с седым пучком в голове - так переживал…

С мамой Галина сейчас общается по видеосвязи. Не устает рассказывать о сибиряках, которые встретили ее как родню.

- Очень переживаю за маму, слава Богу, с ней все нормально. Вот бы когда-нибудь вернуться в свой дом в Донецке - пока он еще цел! И пригласить в гости всех наших добрых новых знакомых, - мечтает Галина. - Так хочется, чтобы бог, который мне до сих пор помогал, услышал молитву об этом.

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