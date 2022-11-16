Оголившегося перед детьми жителя Алтая отправят на лечение в психбольницу

Мужчину отправят лечиться по решению суда Фото: Олег УКЛАДОВ

Невменяемого жителя Рубцовска принудительно отправят на лечение в психиатрическую больницу. Мужчина вышел из квартиры голым и напугал двух девочек, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Суд установил, что вечером 20 июня 50-летний рубцовчанин выпивал дома. В какой-то момент он полностью разделся и голым вышел на лестничную площадку первого этажа одного из домов в Рубцовске. В этот момент там находились две девочки 9 и 11 лет, которых он позвал к себе в квартиру. Дети испугались и убежали, вскоре их родители обратились в полицию.

Известно, что когда мужчина вышел на площадку, то был пьян и находился в состоянии невменяемости из-за хронического психического расстройство.

Действия рубцовчанина попадали под признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера, то есть иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении двух лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста). Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение.

В связи с тем, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, его признали невменяемым. На суде адвокат заявил, что его подзащитный не подтвердил то, что выходил голышом в подъезд и не согласен проходить принудительное лечение.

В итоге суд постановил освободить жителя Рубцовска от уголовной ответственности и направить на принудительного лечение. Оно будет проходить в стационаре психиатрической больницы специализированного типа.

Ранее мы писали о том, что в Алтайских колониях содержится почти 400 мужчин-педофилов, осужденных за половые преступления против детей. Несмотря на то, что в России принят закон о пожизненном заключении для педофилов, все они рано или поздно выйдут на свободу. А «пожизненное» начнут давать еще не скоро – преступников будут судить по закону, который действовал на момент совершения преступления.

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