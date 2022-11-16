На Алтае мужчина из ревности убил сожительницу и ее любовника

На месте ЧП Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай задержали подозреваемого в двойном убийстве на почве ревности. Подробности произошедшего рассказали в СУ СК региона.

По предварительным данным, все произошло 12 ноября. В пожарную часть села Усть-Кан Усть-Канского района поступило сообщение возгорании в одном из домов села Козуль. Во время тушения огня спасатели обнаружили на месте ЧП тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти – на груди и шеи погибших были колото-резаные раны.

Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого и задержали его. Во время допроса мужчина признал вою вину. Он рассказал, что жил вместе с убитой женщиной. На преступление он пошел из-за ревности, а затем, чтобы скрыть следы, поджег дом с телами убитых.

По данным источникам «Комсомольской правды – Барнаул», накануне женщина сказала своему сожителю, что уходит от него к другому мужчине. Сельчанин не смог смириться с выбором возлюбленной и, выследив пару, пришел к ним в дом и убил.

Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

– В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, – пояснили в СК.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее мы писали, что в сентябре закончилась судебная история с конфликтом двух жительниц Алтайского края, не поделивших мужчину. Неизвестно, что это был за ловелас, но одна из его воздыхательниц получила глубокий шрам на половину лица, а другая отправится за решетку на три года. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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