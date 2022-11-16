С индивидуальным сечением

Реконструкция моста Фото: Олег УКЛАДОВ

На 8 ноября 2022 года «Дорожно-строительное управление № 4» отгрузило 13 металлических блок-секций. Это 20% от необходимого количества изделий, которые требуются для строительства моста на Ленинском проспекте в районе Нового рынка. Ежедневно в краевую столицу приходят большегрузы, которые везут металлоконструкции из Тюмени. Всего предстоит выполнить 53 рейса.

Без заминок не обойтись, но все решаемо

Руководитель ДСУ № 4 Николай Данилин не скрывает, что при реализации столь масштабного проекта, как строительство нового моста, который барнаульцы окрестили «стройкой века», невозможно обойтись без каких-либо заминок и несостыковок. Некоторые сложности, признается он, бывают, но в целом они не влияют на ход процесса.

Николай Данилин, руководитель ДСУ № 4 Фото: Олег УКЛАДОВ

Так, например, уточняет директор управления, поставки металлоконструкций «чуть-чуть» отстали от графика, так как возникли спорные моменты с производителем по поводу их покраски. Вопрос урегулировали оперативно, а ситуация никак не сказалась на планах и сроках дорожников.

«Эти изделия мы все равно пока складируем на стройплощадке, к монтажу приступим, когда установим под них опоры. Ждем проектное решение, сделанное на основе экспертного заключения по укреплению грунта, которое должны получить на днях», - пояснил руководитель дорожного управления.

Данилин напомнил, что укрепление грунта, который оказался не очень надежным, один из сложных этапов работы, Для этого необходимо применить эксклюзивную технологию, которой владеют немногие компании, занятые в данной сфере. Тем не менее подрядчик уже нашел на субподряд организацию. После того как геодезисты досконально изучат грунты под опоры, они приступят к работам. С этого момента, со слов Данилина, уже можно будет более точно определить, по какому графику пойдет далее строительство нового моста.

Реконструкция моста Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно взятым обязательствам

«Все взаимосвязано, один процесс цепляется за другой. Думаю, на следующей неделе можно будет уже выстроить более четкий график, но пока предпосылок для изменения сроков передачи объекта в эксплуатацию мы не видим. Как и прописано в контракте - это ноябрь 2023 года», - сказал руководитель дорожной организации.

Он добавил, что зима не станет помехой для выполнения строительных работ. Они будут распределяться с учетом температурного режима погодных условий, естественно, при соблюдении всех необходимых технологий, в том числе дополнительных, с прогревом конструкций.

Пока дорожникам не приходится подстраиваться под «технологические окна», то есть под те отрезки времени, когда железнодорожные линии, расположенные под путепроводом, свободны от движения поездов. Их придется задействовать при демонтаже двух оставшихся опор старого путепровода и монтаже пролетных строений, установке промежуточных опор и при омоноличивании, то есть заполнении бетоном стыков соединяемых конструкций после объединения их арматурными каркасами.

В процессе

Напомним, первая партия металлоконструкций для нового путепровода пришла в Барнаул 1 ноября. Уже отгружено более 20% от необходимого объема. Данилин рассказал, что доставка изделий в краевую столицу - это результат большой предварительной работы мэрии - подрядчика - производителя.

«Как только мы заключили контракт с администрацией города, сразу вышли на компанию «Тюменьстальмост». Затем тщательно изучили качество изготавливаемой ими продукции, выяснили все возможные нюансы, прошли все необходимые процедуры для заключения договоров на изготовление и поставки», - пояснил директор ДСУ.

Из серых блоков, напоминающих конструктор, дорожники соберут пролетные строения «большого» путепровода. Из восьмипролетного он станет трехпролетным. Всего их должно поступить более 60 штук. Все секции, отметил Данилин, индивидуальны, то есть имеют собственное сечение, так как элементы длинного путепровода, пояснил он, выше и массивнее, чем детали путепровода меньшего калибра.

Реконструкция моста Фото: Олег УКЛАДОВ

«Из этих секций будут построены три пролета: один длинный, 49 метров, и два - короче: 27 и 30 метров. Всего таких пролетов будет шесть в поперечном сечении, поверх которых установят железобетонную монолитную плиту», - уточняет Данилин.

Что касается малого путепровода, то он будет классическим - железобетонным. Сейчас дорожники на нем устанавливают опоры. На первой, как сообщили в ДСУ № 4, уже полностью закончили шпунт, приступили к монтажу каркасов, на втором также предстоит выполнить эти работы.

На большом путепроводе дорожники завершили устройство буронабивных свай первой поры. Вторая, уточняют в дорожном управлении, выполнена с иным конструктивом, без буронабивных свай. К третьей приступят через неделю.

Избавить город от автомобильных пробок

Масштабный проект по строительству нового путепровода в Барнауле стартовал в мае 2022 года. Стоимость всех работ оценили в 1,7 миллиарда рублей. Изначально горожане опасались, что закрытие моста для проезда парализует город, но все же многие соглашались, что давно нужно было предпринять меры по укреплению и расширению конструкции, что бы избавиться от пробок, которые особенно актуальны были в час пик.

Проект реконструкции путепровода одобрила специальная комиссия в 2022 году, и Барнаул получил средства на его реализацию благодаря профильному инфраструктурному кредиту из федерального бюджета.

Согласно проектному решению произведен полный снос старых строений. На месте снесенного моста будет построен новый, соответствующий всем современным нормам и ГОСТам. Согласно заключению проектировщиков, он рассчитан на сто лет эксплуатации.

Новый мост будет шестиполосным, что позволит существенно увеличить пропускную способность. Ширина проезжей части увеличится с 24 до 36 метров. Здесь обустроят тротуары, в том числе с учетом передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, установят освещение и необходимые коммуникации.

Автор: Анна Камалова