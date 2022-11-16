Пожар в селе Нижнекаменка 15 ноября 2022 Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Вечером 15 ноября в селе Нижнекаменка Алтайского района трагически погиб четырёхлетний малыш. Как сообщили в пресс-службах следственного управления и прокуратуры Алтайского края, ребенка оставили дома одного всего на 15 минут. Но этого было достаточно, чтобы случилось непоправимое…

По данным следствия, мальчик находился дома со своим дедушкой. В какой-то момент ему позвонили родители малыша и попросили выйти на улицу, чтобы помочь занести продукты из машины. Дедушка вышел, а ребенок остался один дома.

- Взрослые отсутствовали в доме около 15 минут, а по возвращении при открытии входной двери обнаружили открытое пламя. Попытка забежать в дом и спасти ребёнка не увенчалась успехом, поскольку к тому времени огонь охватил всё помещение, - отметили в СК.

Судя по страшным фото с места событий, дом очень сильно выгорел. От части деревянного здания остался лишь обугленный контур.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены различные экспертизы, в том числе пожаро-техническая.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура. Кроме того, прокурор оценит работу органов системы профилактики и выяснит, в каких условиях проживал ребенок в семье.

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