Родила ради пособия: что говорят жители села, в котором мать заживо сожгла маленькую дочь

Погибшей девочке было всего полтора года. Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители небольшого села в Советском районе до сих пор никак не могут оправиться от шокирующего убийства полуторогодовалой девочки, которую заживо сожгла собственная мать… Нерадивая родительница посадила малышку в таз, облила керосином и подожгла. При этом вместе с женщиной за страшной картиной сожжения наблюдал ее восьмилетний сын. Журналистам удалось побывать на месте, где произошла трагедия, и поговорить с местными жителями.

Тихая и неприметная

22 февраля прошли похороны убитой девочки. Ей было всего полтора года… Хоронил ее дедушка. Но могила на кладбище стала не единственным местом, где оплакивают ребенка. Люди организовали стихийный мемориал на месте, где мать сожгла свое дитя – несут сюда цветы и игрушки.

В разговоре с корреспондентом altapress.ru жители села рассказали, что Ирина (имя женщины изменено, прим. ред.) будто все спланировала: выбрала изначально место, где редко ходят люди. Старое зернохранилище, у которого все и произошло, находится на пригорке, до него – узкие тропинки. В соцсетях писали, что мать с коляской не один раз поднималась к складам: может, гуляла с ребенком, а, может, вынашивала план, как расправиться с девочкой.

Соседи Ирины рассказали, что женщина не злоупотребляла спиртным, на людях всегда была чистой и аккуратной. Некоторые отметили, что она была сама себе на уме. От чего в материнском сердце могла зародиться такая жестокость – неизвестно. Но у местных жителей есть свои предположения.

Ирина всю жизнь прожила в родном селе, до пятого класса была отличницей. Переломным моментом могло стать появление отчима. У мужчины якобы были проблемы с законом, да и пил он немало. Когда Ирине было 12 лет, он со своим другом на ее глазах убил человека и сжег тело, а после – изнасиловал совсем юную падчерицу. Тогда, говорят местные, у женщины и начались серьезные психические проблемы…

Всего Ирина воспитывала троих детей: помимо убитой девочки есть еще двое сыновей 8 и 15 лет. У старшего – инвалидность. Причем особенность появилась у него якобы не с рождения, а позже, и руку к этому могла приложить мать подростка: якобы мальчик хорошо развивался, но Ирина оставляла его одного и запрещала ходить, а в какой-то момент кинула чем-то в голову ребенку, и после этого он перестал говорить. Подросток якобы пытался бороться с жестокой матерью, но безуспешно – стал «зашуганным».

- Инвалидность официально установлена. На него Ирина получала большое пособие — около 30 тыс. рублей, - говорят жители села, где произошла трагедия.

С большим трепетом мать относилась к среднему ребенку. По всей видимости, он был ее любимчиком. Женщина брала его повсюду, не отпускала ни на шаг. Этот факт объясняет то, почему мальчик оказался свидетелем зверской расправы над маленькой девочкой.

Родила ради пособия

Квартира, в которой жила семья, была куплена на материнский капитал после рождения второго ребенка. Все дети – от разных мужчин. По словам местных, младшую девочку Ирина могла родить ради денег – пособий по уходу за ребенком. Собственно, сама женщина нигде не работала, поэтому государственные выплаты были единственным доходом.

Если суммировать все выплаты, то сумма выходила приличная для села. Этого было бы достаточно, чтобы содержать троих ребятишек. Однако тратиться на чад Ирина не торопилась. Соседи рассказывали, что пацанов нередко можно было увидеть в грязной одежде или одетыми вовсе не по сезону. Сельчане направляли жалобы в опеку, и перед проверками Ирина вмиг превращалась в примерную и заботливую мамашу: закупала продукты перед приходом сотрудников, убиралась.

- Вообще, пыталась ее вразумить, что детьми заниматься надо. Они у нее все время голодные были. А сама ходила чаевничать то к одной подружке, то к другой, — рассказала одна из жительниц села, которая была одной из тех, кто направлял жалобы в органы профилактики по поводу условий жизни детей.

В итоге в конце января нерадивую мать все же ограничили в родительских правах, но детей не забрали. Накануне трагедии сотрудники органов должны были прийти с проверкой, но дожидаться она не стала: взяла красный таз, пять бутылок керосина, девочку и своего восьмилетнего любимчика и пошла к тем самым складам…

Зачем мать сожгла дочь?

Сейчас Ирина находится в изоляторе, а следователям еще предстоит узнать точные причины произошедшего. Официальные ведомства мотивы женщины не раскрывают, но согласно источникам «Комсомолки» мать возомнила себя одержимой духом ведьмы и решила устроить некий акт экзорцизма: сразу несколько человек, в том числе местные, рассказали о том, что Ирина видела в своей дочери вселившуюся нечисть – бесов, которых необходимо изгнать.

В следкоме ранее уточняли, что «имелись основания обследования женщины у психиатра». Односельчане Ирины тоже отмечают, что она могла быть, мягко говоря, невменяемой.

- Марина очень всем верила, была, можно сказать, болезненно наивная. Верила во всяких кукол-вуду и порчи. Жаловалась, что у нее какие-то куклы все время на плечах сидят и что-то говорят. Голоса слышала. Последний год говорила про младшую: с девочкой моей любимой что-то нехорошее, нечисть из нее выходит, - рассказали местные.

Кроме того, женщина якобы обращалась за помощью к колдуньям: одна из гадалок живет в этом же селе, а другая – в Горном Алтае. На оплату магических услуг мать не скупилась – не то, что на продукты питания для голодных детей.

По другой версии, Ирина якобы хотела сделать дочь инвалидом, чтобы получать еще больше пособий. Бывшие сожители женщины, а их в селе как минимум два и ни один не приходится отцом детям, рассказали, что женщина могла закрыть детей на сутки без еды и воды одних и уйти по своим делам. Критику она воспринимала неадекватно и однажды заявила, что «обольет себя бензином, обнимет детей и подожжется».

Сейчас средний ребенок Ирины находится в госучреждении, с ним работают психологи, а старший – у отца. Женщине вменяют п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). И многие пусть и не говорят вслух, но надеются, что если вину Ирины докажут, то срок ей дадут не маленький. Своими руками она загубила не одну, а сразу три человеческих жизни…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изгоняла духов: на Алтае мать сожгла 1,5-годовалую дочку на глазах у своего восьмилетнего сына

На Алтае мать сожгла 1,5-годовалую дочку на глаза у своего восьмилетнего сына (подробнее)

Читайте на WWW.ALT.KP.RU: https://www.alt.kp.ru/daily/27467.5/4723575/

Сгорела заживо в страшных муках. Самые жуткие события минувшей зимы на Алтае

«Комсомолка» вспомнила громкие и резонансные случаи гибели людей и животных (подробнее)

«Я уговаривала ее лечь в больницу»: мать женщины, которая сожгла ребенка, рассказала об их семье

Стали известны новые подробности из жизни женщины, которая сожгла свою дочь на Алтае (подробнее)

Стало известно, что будет с детьми жительницы Алтая, которая сожгла полуторогодовалую дочь

Братьев изъяли из семьи (подробнее)