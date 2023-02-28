Сгорела заживо в страшных муках. Самые жуткие события минувшей зимы на Алтае

Мать, которая сожгла собственную дочь Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В последний день февраля «Комсомолка» решила вспомнить самые жуткие события зимы 2022-2023 на Алтае. Об этих случаях писали в СМИ, бурно обсуждали в соцсетях и сокрушались – ну как такое могло произойти? Итак, начнем с декабря.

Смерть 15-летней девушки после вечеринки

Странную гибель 15-летней жительница Барнаула долго обсуждали в пабликах. Юная, красивая и здоровая девушка в середине декабря после молодежной вечеринки вдруг почувствовала себя плохо и скончалась.

Утром девушка зашла в туалет и уже не вышла. Подростки из компании не сразу заметили, что их приятельница пропала. Когда они хватились ее, то попытались вскрыть дверь, но ничего не вышло. Тогда молодые люди вызвали МЧС, но было слишком поздно. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Вскрытие показало, что девушка умерла от отравления неизвестным химическим веществом. Ее мать предположила, что на вечеринке могли быть наркотики. Следком по факту возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для выяснения причин назначили судмедэкспертизу. Ее результаты до сих пор не известны.

Убийство матери двоих детей Елены Падун

Константин Падун спрятал тело экс-жены на крыше. Скриншот видео телеканала «Толк»

Во время новогодних каникул при загадочных обстоятельствах исчезла мать двоих детей из Барнаула Елена Падун. Женщина якобы ушла на работу, но в офисе не появилась. Камеры наблюдения и опросы жильцов дома показали, что из дома Елена не выходила. Кто бы мог подумать, что ее тело лежит на крыше…

Позже выяснится: женщину убил бывший муж Константин Падун. Они были в разводе, но проживали вместе, так как не могли решить квартирный вопрос. Очередная ссора на этой почве произошла ранним утром 5 января. Елена начала бить экс-супруга по лицу, а тот схватил ее за шею и сделал удушающий захват.

Константин попытался привести экс-супругу в чувство, но Елена не дышала. У мужчины в панике созрел план: он надел на тело мешок и спрятал его на крыше дома, чтобы замаскировать убийство под исчезновение.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие собирает доказательства, чтобы направить дело в суд.

Гибель трех человек на пожаре

Поджигатель, по словам местных жителей, вышел на улицу и наблюдал, как горит дом Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

26 января в Рубцовске на пожаре погибли три человека: 34-летняя хозяйка частного дома, ее 64-летняя мать и их квартирант. Как выяснилось, все они стали жертвами жестокого запланированного преступления.

Подозреваемым оказался 34-летний гражданский муж хозяйки Екатерины. 25 января пара сильно поругалась. Сожительница сказала мужчине, чтобы тот убирался из дома, однако это не входило в его планы. Тогда мужчина заявил: «Я вас подожгу, когда вы ляжете спать» (скорее всего, в тот момент он имел ввиду еще и двух несовершеннолетних дочек Екатерины).

Вечером сожитель так и сделала: облил пол веранды бензином и чиркнул спичкой. Хозяйка крикнула детям, чтобы они спасались. Те в одних футболках выпрыгнули через кухонное окно в огород, на снег. Сама Екатерина пыталась спасти парализованную мать и квартиранта, но, увы. Поджигатель тем временем, по словам местных жителей, вышел на улицу и наблюдал, как дом горит, а дождавшись полицию, сдался.

Дело возбудили по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Девочек, оставшихся сиротами, поместили в приют.

Смерть семилетнего мальчика от ангины

От этой истории сжимается сердце. Семилетний мальчик в Волчихинском районе заболел ангиной. Казалось бы – обычное заболевание, ничего смертельного. 27 января у ребенка поднялась температура, родители отвезли его к врачу, но специалист ничего страшного не увидел и отправил домой. Однако уже 28 января самочувствие мальчика ухудшилось, и родители вызвали «скорую». Увы, в больнице ребенок скончался.

Причиной гибели назвали вирусную инфекцию. Если быть точнее, то болезнь «задушила» мальчика – он просто не смог дышать. Главврач больницы Татьяна Харлова говорила, что смерть наступила мгновенно. Результаты вскрытия показали, что спасти его было невозможно.

История вызвала широкий общественный резонанс - после трагедии местные жители чуть ли не на вилы собрались поднимать главного врача ЦРБ. Виной тому стала не только смерть ребенка, но и в целом накопившиеся проблемы со здравоохранением. В селе прошла встреча жителей с главой Волчихинского района и прокурором, где люди изложили все свои недовольства.

Гибель 28 овец в загоне

Экспертиза констатировала смерть от рваных ран шеи Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

10 февраля житель поселка Пригородный в Барнауле отправился кормить овец в своем загоне и обнаружил леденящую кровь картину: повсюду лежали растерзанные туши животных. Всего насчитали 28 трупов.

Многие тогда невольно вспомнили о чупакабре. Лет 10 назад писали, что, мол, неведомое чудище нападает на домашних животных, терзает их, выпивает кровь и оставляет трупы на месте. Однако оказалось все намного прозаичнее: овец задрали псы с соседнего учхоза-скотобойни. Пятерых собак держали там для охраны в вольере. А в ту ночь животные сбежали и направились поохотиться.

Экспертиза констатировала смерть овец от рваных ран шеи. По факту возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Сожжение девочки собственной матерью

Таз, в котором мать сожгла дочь Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Пожалуй, самое дикое и чудовищное преступление произошло 20 февраля в небольшом селе Советского района. Одна из местных жительниц сожгла свою полуторагодовалую дочь на глазах восьмилетнего сына. Малышка сгорела заживо в страшных муках.

Знакомые семьи рассказывали, что женщина была психически нездорова, верила в мистику, магию, занималась гаданиями. И в какой-то момент решила, что в ее дочь вселились бесы, которых нужно было срочно изгнать. Мать привезла детей к складским помещениям, посадила малютку в таз, облила керосином и подожгла.

Отойдя от шока, общественность начала возмущаться: почему дети (их у женщины было трое) жили с невменяемой матерью? Выяснилось, что семья состоит на учете как неблагополучная, и в январе этого года суд ограничил мать в родительских правах. Тем не менее, она продолжала воспитывать детей.

После общественного резонанса губернатор края Виктор Томенко поручить проверить работу органов системы профилактики, органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, психиатрической службы. А следствие, помимо уголовного дела по факту убийства, возбудила еще одно – по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

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