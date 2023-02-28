На Алтае мужчина поджег квартиру со своими приятелями внутри и в итоге сгорел сам

Место происшествия. Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай посиделки друзей окончились трагедией. 35-летний мужчина поджег квартиру, где отдыхали его приятели, но в итоге сам же погиб в огне. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкмома.

Все случилось в минувшие праздники в селе Кызыл-Озек Майминского района. 24 февраля хозяйка квартиры и ее 35-летний сожитель пригласили в гости друзей. Собралась компания из шести человек. Приятели веселились и расписывали спиртное.

Около 22.00 сожитель женщины вышел на улицу и вернулся с канистрой горючего. Ни с того ни с сего он разлил его по кухне и поджег. Хозяйка квартиры и трое других гостей, а также сам поджигатель смогли эвакуироваться. Одна женщина погибла при пожаре.

Несмотря на то что, злоумышленник выбрался из горящего здания, он получил серьезный урон, 90% ожогов тела. Медики пытались его спасти, но подозреваемый скончался в больнице ранним утром 26 февраля, через два дня после ЧП. Состояние одной из потерпевших остается тяжелым, она находится в реанимации. Жизни и здоровью остальных участников событий ничего не угрожает.

В результате пожара от огнем задело еще и соседнюю квартиру. К счастью, жильцы не пострадали. Что взбрело в голову мужчине – теперь остается только гадать. Как пояснили «КП» в региональном Следкоме, свидетели происшествия утверждают, что этому не предшествовали какие-либо конфликты. Все случилось внезапно.

СК возбудил дело об убийстве, совершенное общеопасным способом, а также о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное таким же образом.

– С целью установления причины пожара назначено производство судебной пожаро-технической экспертизы. Также назначено производство необходимых судебных медицинских экспертиз, в рамках которых, в том числе, будет определена тяжесть причиненного вреда здоровью каждому из потерпевших, причин смерти погибшей при пожаре женщины и подозреваемого, – добавили в пресс-службе в СК.

Напомним, ранее в Алтайском крае муть сожгла 1,5-годовалую дочь на глаза у 8-летнего сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В меня вселился дух ведьмы»: что известно о матери, которая заживо сожгла полуторогодовалую дочь

Заживо сжегшая малолетнюю дочь на Алтае женщина считала себя одержимой ведьмой (подробнее)