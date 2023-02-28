На Алтае водитель устроил ДТП и оставил без газа более 2 тысяч домов

В результате удара была повреждена газовая труба Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай установили личность водителя, который 26 февраля врезался в крановый узел газораспределительной сети и сбежал. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 3 часов ночи в районе дома № 13/1 на улице Ленина в Горно-Алтайске. Водитель автомобиля Toyota Premio во время движения не учел дорожные и метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость. В итоге мужчина не справился с управлением и влетел в крановый узел газораспределительной сети. После ДТП горожанин сбежал с места происшествия.

В результате удара была повреждена газовая труба. Под отключение ресурса попали боле 2,2 тысяч частных домов, в которых жили почти 6 тысяч человек. Также не работали 8 газовых котельных, которые отапливают 33 многоквартирных жилых дома, в которых жили более 3,2 тысяч человек. Кроме того, газа не быдло в школе, 4 детских садах и трех объектах здравоохранения.

– В 5:39 подача газа восстановлена на все котельные, в 15:30 подача газа восстановлена в полном объеме, – отметили в региональном управлении МЧС.

Через некоторое время полицейские смогли установить установили личность и местонахождение водителя Toyota. Оказалось, что виновник аварии – 35-летний местный житель.

– В отношении горожанина составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) и ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств), – отметили в ведомстве.

Водителю грозит штраф, или лишение прав до 1,5 лет, или административный арест до 15 суток.

Напомним, ранее мы рассказывали про другое ДТП – пьяный житель Алтайского края сел за руль автомобиля и по пути домой сбил двух мужчин. После апелляции прокуратуры суд ужесточил наказание мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После апелляции прокуратуры суд ужесточил наказание пьяному лихачу из Алтайского края

Он сбил двух мужчин (подробнее)