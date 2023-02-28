Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2023 5:38

На Алтае водитель устроил ДТП и оставил без газа более 2 тысяч домов

Мужчина сбежал с места аварии, но его удалось найти
Герман Архаров
В результате удара была повреждена газовая труба

В результате удара была повреждена газовая труба

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай установили личность водителя, который 26 февраля врезался в крановый узел газораспределительной сети и сбежал. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 3 часов ночи в районе дома № 13/1 на улице Ленина в Горно-Алтайске. Водитель автомобиля Toyota Premio во время движения не учел дорожные и метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость. В итоге мужчина не справился с управлением и влетел в крановый узел газораспределительной сети. После ДТП горожанин сбежал с места происшествия.

В результате удара была повреждена газовая труба. Под отключение ресурса попали боле 2,2 тысяч частных домов, в которых жили почти 6 тысяч человек. Также не работали 8 газовых котельных, которые отапливают 33 многоквартирных жилых дома, в которых жили более 3,2 тысяч человек. Кроме того, газа не быдло в школе, 4 детских садах и трех объектах здравоохранения.

– В 5:39 подача газа восстановлена на все котельные, в 15:30 подача газа восстановлена в полном объеме, – отметили в региональном управлении МЧС.

Через некоторое время полицейские смогли установить установили личность и местонахождение водителя Toyota. Оказалось, что виновник аварии – 35-летний местный житель.

– В отношении горожанина составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) и ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств), – отметили в ведомстве.

Водителю грозит штраф, или лишение прав до 1,5 лет, или административный арест до 15 суток.

Напомним, ранее мы рассказывали про другое ДТП – пьяный житель Алтайского края сел за руль автомобиля и по пути домой сбил двух мужчин. После апелляции прокуратуры суд ужесточил наказание мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После апелляции прокуратуры суд ужесточил наказание пьяному лихачу из Алтайского края

Он сбил двух мужчин (подробнее)

ДТПИнтересное