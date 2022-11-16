Среди курильщиков 80% начали курить в подростковом возрасте Фото: Олег УКЛАДОВ

По статистике, 7 из 10 курящих при анкетировании говорят о том, что они хотят бросить курить, но далеко не всем это удается. Чего ни в коем случае нельзя делать при отказе от сигарет и почему так важно отказаться до вредной привычки хотя бы до 45 лет, рассказал главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера, психиатр-нарколог Иванов Андрей Анатольевич.

Успеть до 45

По словам врача, табачная зависимость – это серьезное заболевание. И, как и при любых других зависимостях, ею легко «заразиться», но крайне сложно вылечиться. Особенно трудно справляться с вредной привычной тем, кто пристрастился к сигарете в детстве. Среди курильщиков 80% начали курить в подростковом возрасте, и четверть из них – до 11 лет.

– Чем раньше человек начинает систематически курить, тем сильнее формируется табачная зависимости. Даже небольшие перерывы от курения табака вызывают выраженный психический и физический дискомфорт, – говорит Андрей Иванов.

Нередко человек решается окончательно бросить курить, столкнувшись с онкологическими или серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– При этом, если человек бросает курить до 45 лет, то, как правило, организм успевает восстанавливаться и по научным данным после 60 лет склонность к онкологическим заболеваниям у него становится практически такой же, как и у некурящего.

На учет не ставят

Нередко человек пытается бросить курить путем перехода на якобы менее вредные электронные сигареты или вейпы. Однако, согласно исследованиям, содержащийся в них никотин также негативно воздействует на организм.

Обратиться за помощью при отказе от курения человек может в краевой наркологический диспансер. Там он может получить абсолютно бесплатную консультацию психиатра-нарколога. Андрей Иванов обращает внимание на то, что при табачной зависимости человека не ставят на учет и не накладывают на него каких-либо дополнительный ограничений.

– Идя на такой шаг, должен понимать, что нет единой таблетки от зависимости. Человек должен напрягать свою волю и выполнять рекомендации медиков, - говорит врач.

В среднем, ежегодно в наркодиспансер обращаются порядка 2 тысяч пациентов с проблемой табачной зависимости. Записаться на приме можно через регистратуру медучреждения.

Кстати

16 ноября отмечается Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Основные причины развития болезни — курение, табачный дым, загрязнение воздуха, контакт с испарениями химических веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тот же яд, но в красивой упаковке»: можно ли умереть от курения вейпа

Барнаульские эксперты рассказали о вреде электронных курительных устройств (подробнее)